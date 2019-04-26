情治界網紅？美國CIA開設IG帳號招募新血

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）為了跟上時代潮流，美國中情局繼臉書與推特後，再於25日開設了首個Instagram帳號，企圖拉近與年輕人的距離，第一張分享的照片，就是「探員辦公桌」，營造諜報工作氣氛，也成功引發話題。

The Verge報導，首發照片呈現了CIA局長哈斯佩爾（Gina Haspel）的辦公桌場景，一件件擺飾都別有用心，透露著情蒐活動的痕跡，處處是「彩蛋」，果然很對年輕人的味。

桌上散落著中國、俄國、伊朗的地圖、機密文件袋、寫著我想環遊世界的存錢筒，以及印著「高機密紙漿」字樣的惡趣味紙袋。椅子上掛著哈斯佩爾的識別證，上頭是她1985年初入CIA的青澀模樣，旁邊更搞笑地放了一頂灰色假髮，似欲暗示偽裝也是間諜工作的一環。不過The Verge笑稱，這假髮似乎較像用來「擦中情局咖啡廳的地板」。

中情局發言人羅賓森（Chelsea Robinson）表示，CIA有意透過IG，讓外界一窺該情治單位的日常，但不保證會放「機敏地點的自拍照」。CIA盼引發IG族群的好奇心，對該單位的使命有更多認識，當然也希望藉此招募更多熱血青年。

此舉顯然效果不錯，截至台灣時間26日下午1點半，該帳號追蹤者已破萬，留言更是持續湧入，不少使用者對桌上物品很有意見。無論是否有助招募，至少肯定能成為情治界的「網紅」。