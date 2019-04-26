歷史文化與食品溯源管理　義美「勤儉」回饋社會

(台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園採訪報導)義美食品公司總經理高志明與台灣國寶級滿文教授廣定遠25日再度相聚，並邀請劉學銚教授同行。這次選在桃園南崁義美觀光工廠，兩位教授用不一樣的角度，為這場參訪行程增添了不少人文氣息。

回憶起20年前，義美食品規畫「沙其瑪」商品時，高志明表示，那時他向台灣故宮博物院提出借用清朝皇帝圖像時，卻被故宮的員工以各種理由擋了下來，甚至被告知沒有可供借用的卷軸等。經詢問當年曾經押送故宮文物的那些老先生時，才意外發現一段有趣的故事。

▲義美食品臉書。

那些老先生告訴高志明，當年滿清入關進入紫禁城內時，滿州人並沒有大肆破壞前朝的文物與典藏。反而將宋、元、明等前朝文物，及原本懸掛在牆上的前朝皇帝圖像，一卷卷的收到庫房裡。所以，當初蔣介石派人前往北京故宮的庫房載運文物到台灣時，他們只帶走庫房裡那一箱箱的文物，而清朝皇帝圖像則都掛在北京故宮的牆上，因此當年載走的只有庫房裡的文物，牆上的珍貴圖像都沒帶走，也形成了一個有趣的現象；台灣故宮保存的是清朝前的文物，而中國北京故宮則是保存清朝時期及之後的文物。

至於「沙其瑪」商品是如何誕生的呢?他說，全靠廣定遠教授幫忙書寫才有今日在沙其瑪外包裝上，大家看到的滿文。他還說，義美巧克力曾經用過清朝皇帝的圖像，則是和故宮簽約後，授權唐、宋、元、明，四個王朝的帝王古畫，及清明上河圖等圖像。

▲廣定遠教授一行人參訪義美禮品中心。(照片由《台灣英文新聞》林靜怡拍攝)

廣定遠教授與劉學銚教授在此次訪廠時，更特別在見學館餐廳分別用滿文與維吾爾文留下了簽名，同時也分享了許多少數民族的歷史文化及有趣的故事，為原本單純的觀光工廠的參訪活動，增添了歷史人文的氣息。

▲義美林聰琛協理介紹義美品牌緣起。(照片由《台灣英文新聞》林靜怡拍攝)

義美林聰琛協理從義美食品各時期的產品包裝設計介紹起，便可觀察到這間企業透過藝術家的作品結合產品包裝，對不同族群的關注。近幾年，這間企業還以實際行動支持台灣農業，並和農民契作紅藜、小米、苦茶籽，還用高於市價收購蘿蔔葉、香蕉、火龍果花等，不僅僅是為了要增加農民的收入，同時也要尋找可提升各農產品附加價值的方式，以因應氣候變遷所帶來的衝擊。

在林聰琛協理的導覽下，台灣國寶級滿文教授廣定遠與劉學銚教授一行人，從義美自1934年在延平北路成立以來，這家企業如何遵循已故老董事長高騰蛟的「勤儉是家本、勤儉是國本，勤儉更是環保的根本」與「做餅是老實人的行業、良心的事業」，到南崁廠區設立實驗室為所有的原物料把關，甚至花上億元從法國進口兩部輻射檢測設備。

85年來，這間企業從食品溯源管理，到環境保護與保育瀕危動物，如黑猩猩、綠蠵龜等，到近幾年成立義美生機、義美生醫與義美生技等公司，都是為了落實與推廣「醫食同源」及「越簡單、越安心」的理念。對於義美為何要由內而外的落實這些理念，林聰琛說，因為「企業家回饋社會」是他們公司一直在實踐的，也就是企業的社會責任。

▲廣定遠教授一行人在環保椅上享用霜淇淋並休息。(照片由《台灣英文新聞》林靜怡拍攝)

▲照片右起：義美林聰琛協理、廣定遠教授、劉學銚教授。(照片由《台灣英文新聞》林靜怡拍攝)

▲義美代表導覽中。(照片由《台灣英文新聞》林靜怡拍攝)

▲廣定遠教授簽名。(照片由《台灣英文新聞》林靜怡拍攝)