美特別301報告台灣未列名　中國連續15年列優先觀察名單

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國貿易代表署在美東當地時間週四(25日)公布特別301報告，將中國、印度、俄羅斯等國列為優先觀察名單，指控這些國家對智慧財產權保障不力。台灣不在優先觀察名單或觀察名單中。

根據中央社，美國貿易代表署（USTR）25日公布特別301報告，包括阿爾及利亞、阿根廷、智利、中國、印度、印尼、科威特、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、烏克蘭、委內瑞拉等11國被列為優先觀察名單。巴西、加拿大、墨西哥、多明尼加、希臘、泰國、越南等25國被列為觀察名單。台灣則未列名。

報告特別提到，包括台灣與歐盟在內的貿易夥伴近來致力強化商業秘密保護，但包括台灣、秘魯、阿根廷等經濟體並未有效將電影院內未經授權側錄視為刑事犯罪。

不過報告也指出，台灣經濟部智慧財產局公告闡明，著作權法不僅禁止點對點侵權，也禁止透過各種科技形式公開傳播或複製的侵權行為。

美國貿易代表署指出，未來幾週將針對長期列入優先觀察名單國家進行審查，對於未能解決問題的國家也會採取「適當行動」，包括依301條款制裁，或透過世界貿易組織（WTO）或其他貿易協定爭端解決程序採取行動，以打擊不公平貿易行為，並確保貿易夥伴遵守國際承諾。

這份報告在談及中國時表示，中國持續被列入優先觀察名單，也同樣列名在「306條款監督國家」。報告指出，將中國列入優先觀察名單，反映中國迫切需要進行基本的結構性改革，加強智慧財產權的保護與執法，包括商業秘密竊取、網路盜版猖獗、假貨充斥甚至出口、以及製藥創新障礙。

這是中國連續第15年列入優先觀察名單。名列「306條款監督國家」則意味美國將實施貿易報復的「最後通牒」。

美國貿易代表署在聲明中表示，大量盜版與商標仿冒損害美國經濟，估計約2.5%、總值約5000億美元的全球進口商品是假冒與盜版商品。

今年特別301報告除了持續關注網路盜版猖獗外，也關切新興盜版模式對合法音樂、電影與電視網路市場造成的重大損失，期望商務電子平台改善系統與所有權人合作，減少平台上假冒與盜版商品流傳。

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