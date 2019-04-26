美國務院前代理助卿：維持現狀是美中台三方責任與唯一選項

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)美國國務院前代理亞太助卿董雲裳，美東時間25日在一場美中關係研討會表示，「維持現狀」是美中台三方的責任，也是唯一選項；台灣仍是美中關係最敏感、最可能的引爆點。

中美研究中心（ICAS）25日在華府舉行年度研討會，出席者包括董雲裳（Susan Thornton）、美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）等人。

聯合報引述董雲裳說，她認為台灣問題在短期內不會發生重大變化，所以維持現狀是北京、台北、華府的責任，可以做得到，且三方都會對此感到滿意；其中兩方已表態，維持現狀是他們的政策，北京沒說維持現狀是其政策，但其行為符合。

董雲裳接著說，這就是可預見的美中台關係，也確實是台灣問題在短期、中期的唯一選項。這些年來，美方在維持台海和平方面做得很好，只要有明智的領導人與謹慎的態度，當然也可維持下去，畢竟台灣問題仍是美中關係最敏感、最可能的引爆點。

報導引述包道格會後受訪表示，他將於5月底訪台，希望有機會見到幾位檯面上的政治人物；至於是否會晤高雄市長韓國瑜，包道格說，就目前的安排，他應該有機會和韓國瑜打個招呼，並藉此了解他。

關於國民黨初選，包道格指出，國民黨顯然經歷一個艱難的過渡時期，多年來由年長的政治家與熟面孔主導，現在台灣選民希望看到新面孔，國民黨需要適應現在的環境。

包道格說，台灣選民一直在尋找一名能夠處理台灣命運與自治的強烈意識，以及兩岸務實關係的人物；去年九合一選舉民進黨失利，主要可能是國內經濟問題，選民所尋找的下一位領導人，可能是能造就經濟成功的人物。