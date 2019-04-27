北高今同步廢核遊行 蔡總統與賴清德技術性錯開

更新時間: 2019-04-27 16:50

（台灣英文新聞/宇妍 綜合報導）為了紀念1986年4月26日蘇聯烏克蘭普里皮亞季市、車諾比核電廠發生的核子反應爐破裂事故。一年一度的廢核大遊行今(27)日在北高兩地同步展開。

在此同時，台灣的擁核團體，重啟核四公投領銜人黃士修等人，則在全台各車站、捷運站宣導「重啟核四」、「核能減煤」兩項公投案，號召支持民眾響應連署活動。

全國廢核行動平台表示，今年主題為「告別核電 風光明媚」。希望民眾挺身而出，一起跟核電說掰掰，迎接再生能源時代。

今年的遊行以雙城同步遊行為號召，台北下午1點在凱道集合，高雄則於下午2點在捷運凹子底站1號出口(神農路集合)。主辦單位在現場規劃「綠能節能生活展區」，也有台灣和日本兩地的攝影師，聯合展出「不能遺忘的記憶 福島X車諾比攝影展」等，並有其他許多豐富表演。

另一方面民進黨也以「綠能大國 風光啟動」為主題，號召民眾參與427廢核遊行。台北遊行隊武出發的時間，比預定的14:30大約晚了10分鐘。

據了解今天台北市隊伍遊行路線如下：

凱達格蘭大道（出發）→右轉 公園路→左轉 襄陽路→左轉 重慶南路→右轉 衡陽路→右轉 中華路→右轉 漢口街→左轉 館前路→右轉 忠孝西路→右轉 公園路→左轉 青島西路→右轉 中山南路→回凱道（舞台活動）

總統蔡英文，民進黨主席卓榮泰、前行政院長賴清德等多位重量級人物，都參加了台北的遊行。蔡總統與賴清德兩人雖然一前一後出現在遊行隊伍中，不過並未同框。

遊行活動預定在18:00結束。但蔡總統因另有行程安排，跟著遊行隊伍行進一段路之後，在15:00左右離開。

「能源要安全！未來要綠能！」「風雨無阻向前行，非核減煤一定行！」反核運動今天有了新節奏，在電音鼓隊強而有力的節拍中，包括北海岸、貢寮、蘭嶼的核電災民，與凱道現場民眾一起大步前行，跟核電告別！

根據官方臉書，北海岸反核行動聯盟代表郭慶霖說，高低放核廢選址沒有任何結果，高放射性核廢料最終選址目前也看不到，非核家園何時實現？

鹽寮反核自救會總幹事楊木火說，核四無法安全，如果貿然商轉，台灣一定發生「貢寮核災」，屆時大台北地區、乃至台灣的居民怎麼辦？

遠從蘭嶼前來台北參加反核遊行的蘭嶼國小校長夏曼威廉斯說，真相調查委員會已指出，當年是用欺騙方式，把低階核廢料放在蘭嶼，迄今四十年，蘭嶼還要再承受本島製造的高污染多久？

《自由》報導，有鑑於全台7成民眾不知核電只佔10%，高雄場數十個民間團體共同呼喊「核電10％掰！再生能源來！」號召大家一起向10%核電說「掰！」，騰出電網空間，讓再生能源大展身手。

高雄現場除了NGO攤位，還邀請多年來支持廢核的南部冰品名店--小露吃義式冰淇淋、1982 de glacée 法式冰淇淋，到場為大家消暑、打氣。

中央社報導，反核團體上午召開行前記者會重申遊行訴求，並澄清沒有邀請特定總統候選人。