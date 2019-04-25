罕見！法軍艦通過台海 美官員：藉此節制中國企圖

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）法國巡防艦葡月號6日通過台灣海峽，熟悉安全事務人士今（25）日表示，此舉反映主要民主國家對美國自由航行行動的支持、藉此節制中國可能意圖等4大意義。

中央社引述美國官員說法，法國一艘巡防艦「葡月號」（Vendemiaire）本月初通過台灣海峽，歐洲國家艦艇航行到這個海域非常罕見，此舉可能受到美國歡迎，但料將導致與中國的關係緊張。

熟悉安全事務人士今日晚間表示，法國軍艦這項行動有4大意義，第一，近期以來，美日以外，歐盟等主要民主國家都多次表達對民主台灣的支持。這個行動除了是反應主要民主國家對美國「自由航行行動」（Freedom of Navigation Operation, FONOP）的支持，並且投入維護區域安全的協同行動，而這些合作正在成形，並且常態化。

第二，行動本身，不僅象徵相關國家在軍事上的投射能力，當然也藉此節制中國可能的意圖。

第三，無論就區域穩定，或者國際信任、國際形象上，在國際民主社群間集體安全的趨勢越來越明顯的此刻，北京的上策應該是在這些不受歡迎的單邊行為上改弦更張，避免「麻煩製造者」的形象。

第四，該人士表示，對台灣來說，特別在印太戰略、新的國際秩序形成中，無論就自身安全利益或是區域責任上，都必須更積極回應這波趨勢，清楚定位台灣的角色，這是挑戰，也是機會。