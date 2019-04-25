談初選　賴清德：若少了民主 跟惡的距離就是零

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨總統初選正進行協調，對於先前傳出27日前，蔡賴將第二度會面，前行政院長賴清德今（25）日表示，他尚未接到第二次蔡賴會的邀請訊息，但他希望黨中央若要再次召集會面，同時要談初選程序，過去見面都不談程序，「然後就要我退」，不是黨應有作為，沒有民主，民進黨跟惡的距離就是零了。

中央社引述賴清德今天出席本土社團活動說法，民進黨是民主政黨，既然已登記參選，應該盡最大努力，贏得國人支持，代表民進黨，初選過後，大家團結打贏這場勝仗，捍衛台灣的安全與民主才是正辦；民進黨制度都是初選決定人選之後，由人選來決定副手，「如果初選過程一味強調某某配，這恐怕是選舉的技術，不足為取。」

媒體追問賴清德，是否贊同蔡總統喊出的「一加一大於二」。賴清德說，初選過後，民進黨一定要團結，團結力量大，但「不是初選過程中，以團結做為競選策略」。

報導中賴清德強調，應該要有自信接受民主程序，爭得國人支持，一旦贏得民進黨提名，自然而然、一定要團結；他說，自己多次公開宣稱，若蔡總統贏得黨內初選，他一定支持她，可惜蔡總統到目前為止仍然不願公開講若她輸掉了，她願支持他，「然後透過各種管道，只是在講某某配，有違民主程序，也有失民主精神，不足取」。

賴清德今天受訪也證實，5月12日將在日本演講，講題為「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」，主要是應僑胞邀請演講，其他的行程，等確定再跟大家報告。

針對先前傳出27日前，蔡賴將第二度會面。賴清德說，目前沒有接到這個邀請訊息，但他希望黨中央如果要再次召集蔡總統與他見面，同時要去談初選的程序，「過去見面統統都不談程序嘛！然後就要我退嘛！這個不是民進黨應該有的作為」。

賴清德認為，他既然登記，就要堅定走完民主程序，他希望黨中央或5人小組能夠看到這一點；今天國民黨處理黨提名人紛亂不斷，就是因為看到民進黨也沒有照著民主程序走；民進黨從初選到現在，置民主程序於不顧，讓國民黨有樣學樣；民進黨一定要堅定民主制度，捍衛民主的精神，才不會辜負創黨前輩以及台灣社會長期支持，「我們沒有了民主，民進黨與惡的距離就零了」。