談占中案 賴清德：失去民主　就像呼吸不到空氣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）香港「占中」案9名被告被判刑，前行政院長賴清德今（25）日表示，這是對香港人民要求「真普選」如此基本民主條件最大的斲傷，證明北京承諾給香港人民「一國兩制」，只有「一國」、沒有「兩制」；民主是每一位自由勇敢台灣人的精神食糧和天然DNA。

賴清德今天透過臉書貼文指出，香港「佔中」案宣判，「佔中九子」都遭到判刑定案。這是對香港人民要求「真普選」如此基本民主條件最大的斲傷，也證明北京承諾給予香港人民「一國兩制」，只有「一國」、沒有「兩制」。這也讓台灣人民對習近平1月2日提出所謂「一國兩制的台灣方䅁」看得更透徹。「一國兩制」就是「一個中國原則」、就是統一、就是併吞台灣！

賴清德說，「民選總統」是過去台灣民主運動和民進黨創黨以來最核心的訴求。台灣人民在1996年終於實現「直選總統」的民主願望。這也是我最早「棄醫從政」、擔任國大代表時，致力奮鬥的目標。

他說，台灣人民比香港民眾早了20多年就能透過民主選票，選出自己的國家領導人，享有現在的自由、民主與人權。「民主絕非與生俱來，民主要勇敢無悔爭取」。民主是每一位自由、勇敢台灣人的「精神食糧」和「天然DNA」。如果失去民主，就像呼吸不到空氣，不能自由批評政府，這絶對不是台灣人能夠接受的！

賴清德表示，5年前香港「佔中運動」引發的「雨傘革命」受到當年台灣「太陽花運動」的啓發。當時勇敢、獨立的台灣年輕人站出來，喊出「自己的國家自己救」！這是台灣年輕世代對台灣認同的自然覺醒。香港年輕世代想藉著「雨傘革命」爭取香港民主開放，結果遭到北京殘酷的扼殺。台灣除了要更堅定支持香港和其他威權國家人民「爭民主、拼自由」，更要珍惜、深化台灣民主的可貴成果。