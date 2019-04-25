新北水保審查精進 加速審查簡政便民

為了加速水土保持申請書件審查效率， 新北市農業局針對審查水土保持計畫擬定新措施，訂定新審查流程， 將每件計畫書設定在一百天內審查完成， 既能有效縮短審查期程加速計畫核定， 幫助申請人更快速取得後續施工、使用及經營許可， 也能降低申請人的時間成本及金錢成本，落實侯友宜市長「 簡政便民」的理念。

為精進審查流程，新北市農業局已要求公會審查單位，落實「 一次告知、二次審查」原則，加速審查效率， 在第一次審查會暨會勘時，即明確告知申請人及承辦技師審查意見， 公會審查單位須在3個月內完成二次審查後建議市府核定； 另簡易水土保持申報書的審查會，為提升案件審查效率， 將原訂一周召開一次的審查會調整成一周召開兩次， 原排定每周一下午舉行，現將審查會增加為每周一及周四下午召開， 可避免申請案件審查塞車， 亦能讓民眾在審查時程上擁有更多的選擇。 以簡政便民的理念幫助新北市民於山坡地合法開發申請， 不僅讓新北市山坡地能持續且永續利用， 也能提升山坡地上的經濟效益。

農業局表示，水土保持核心價值為「加強山坡地監督管理， 促進土地合理利用」， 新北市民在山坡地使用上如何永續利用及如何發揮經濟效益都與水土 保持有著密不可分的關係，農業局持續精進水土保持審查流程， 除了把關水土保持安全外，也要協助民眾完成合法水土保持申請， 落實「簡政便民」。