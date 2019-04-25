新北跨國教學研討會 雙語實驗課程學習交流

新北市教育局邀請美國紐約、紐澤西學區長於昨( 24)日舉辦雙語教學研討會，除跨國交流外， 也分享新北市自105年已發展的CLIL雙語教學核心課程， 打造新北為「雙語智慧城市」。

為了讓美國雙語經驗提供雙語實驗課程學校參考， 特邀請學區長及校長來臺，藉由辦理雙語教學研討會， 探討本市雙語實驗課程之「學科內涵與語言融合學習（ Content and Language Integrated Learning，簡稱CLIL）」核心，以瞭解雙方教育作為， 研討未來合作模式。

新北市國小於105學年度起以CLIL模式， 採中外師協同教學，運用跨領域知識發展雙語實驗課程， 107學年度起擴大雙語實驗課程學校達到28校， 另有4校進行中師協同跨領域英語教學之試辦，並預計於110- 111學年度持續擴增雙語實驗課程試辦學校。此外， 也定期選拔英語教師參加「英語教師國際短期教育訓練」， 至有簽訂合作協定的美國紐澤西及紐約學區進行教學交流。

本次研討會也邀請雙語實驗課程學校— 淡水國小及江翠國中分享校內經驗， 淡水國小讓學生在雙語的教室情境下學習綜合領域， 安排各國文化的認識與體驗，也參與舊鞋救命到非洲， 響應世界兒童日兒童人權宣導Go Blue快閃活動等，以跨國學習交流平台落實課程。 另外江翠國中配合外師專長，推動英語閲讀、 跨國際iEARN聯結專案、中外師協同推動「走讀江子翠」 本位課程，並探討性別平等，環保減塑等議題， 充分運用外師在台教學經驗，協助教師增能及學生英語能力。

教育局長張明文表示，本次活動建立了跨國學校夥伴關係， 未來將以生活化英語融入各校， 亦會持續鼓勵各校發展英語結合各學科之課程， 讓新北的孩子能在國際化環境下學習。