新北代表隊全中運最大贏家 奪金數史上最多

全中運新北代表隊打破新北市奪牌紀錄， 108年全國中等學校運動會於今(25)日圓滿閉幕，新北市選手 表現優異，共奪得111金121銀137銅牌表現亮眼， 並有6項破大會紀錄、2項創大會紀錄， 為新北市競技成績再添輝煌一頁，創下優異紀錄!

新北市的111金121銀137銅牌中， 角力部分摘下21金20銀35銅，成為奪牌大宗。其中， 安康高中包辦高男組和高女組的團體總錦標， 學校設定目標期待在2020年東京奧運為中華隊奪下好成績， 期待能為國家爭光。另外，明德高中總獎牌數居全國之冠， 此次除了在角力部分奪得6金等亮眼成績外， 田徑部分也取得9金10銀11銅， 其中該校高三陳彩娟選手不負眾望，於混合運動中破大會紀錄， 取得優異成績，另光榮國中的賽斯(SETH)選手在國男組1, 500公尺、錦和高中梁宥婕在高女組擲鏈球項目亦破大會紀錄， 表現非常突出。

射箭部分特別的是明德高中湯智鈞和三民高中楊恢哲所進行的君子之 爭，讓新北市在高男組個人賽包辦金牌和銀牌， 高女組的團體總錦標亦由兩校所包辦， 高男組部分並由明德高中奪下團體總錦標。體操部分， 三重高中囊括高中組男女成隊競賽和男女全能金牌，表現甚為出色， 該校丁華恬同學於高女組競技體操成隊、個人全能、高低槓、 平衡木共4面金牌；另外明志國中的莊佳龍則在個人全能、 單槓及雙槓勇奪3金，鞍馬及吊環2面銀牌， 新北市體操這次共獲得13面金牌，成為體操的最大贏家。 游泳部分則有16金23銀18銅的好成績， 中和高中拿到高女組第1名，其中陳思綺拿下了50、 100及200公尺仰式的金牌，團體總錦標中， 中和高中拿到高女組第1名， 另本次新泰國中和福和國中則分別為國女組第1名和第2名， 相當出色。

教育局近年推展學校體育著力甚鉅，由「選、訓、賽、輔、獎」 等面向建構運動人才培育三級銜接體系， 依種類發展需求補助學校成立體育班，並透過體育重點學校、 申請設立基層選手訓練站方式補助學校，亦逐年招聘專任運動教練、 設置運動傷害防護站，另設立獎學金、獎（輔） 助金及訓練補助金等獎勵機制，讓學校在運動環境、 設備等資源充足，給選手完善專長訓練環境與升學管道， 搭建運動人才三級銜接培育體系。