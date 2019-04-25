國際體育事務人才培訓營　新南向6國派員參加今開訓

（台灣英文新聞／體育組綜合報導）國際體育事務人才培訓邁入第九年，為期4 天培訓課程包括國際體育基礎與專業課程的探討，今年參訓人數破紀錄，共有來自國內體育運動團體、大專校院師生及一般社會人士等一百餘人參與，另有斯里蘭卡、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼及越南等六國奧會派員來臺交流。

今年培訓營著重在互動式學習與貼近實務需求的訓練，並參考現今國際體壇趨勢，邀請合適的外籍講師來台授課，如亞奧理事會媒體委員會執行秘書Jeremy WALKER、國際棒壘球聯合會秘書長Beng Choo LOW 、前美國在台協會臺北辦事處長William A. Stanton、印尼奧會秘書長Hellen Sarita DE LIMA、及2020東京奧運推進本部事務局副參事官Masahiro KANEKO等，針對奧林匹克活動專題、國際運動組織發展、國際運動與外交、國際運動行銷及2020東京奧運接待城市計畫等主題深入探討。

此外，也特別邀請到今年獲頒國際奧會女性與運動世界獎得主-劉柏君女士與學員分享自身國際體育事務經驗；另為增進我國與新南向國家情誼，也邀請斯里蘭卡、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼及越南等6 國奧會派員來臺交流，以提升參訓學員國際視野。

中華奧運指出，為期 4 天 3 夜的密集培訓，學員能獲得國際體育專業知識與實務經驗，另外學員也將分組討論國際時事議題，最後以全英文方式進行團體發表。