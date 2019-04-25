繳稅季節將來臨　新住民是否該報稅？

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）五月報稅季節即將來臨，今年報稅期間為5月1日至5月31日，面對複雜的報稅流程，新住民是否該報稅，又該去哪裡申報？

面對常見的新住民該報稅與否問題？新住民培力發展資訊網提醒，就算未取得國民身份證，但只要在臺灣賺取所得，就需和我國國民一樣，負起納稅的義務，但視在臺居留天數而有不同扣稅方式。

新住民當年度居住已滿183天同國人報稅，如有國內居住者配偶，夫妻雙方所得需合併申報。若新住民當年度居住未滿183天，可選擇就源扣繳，免辦理申報，或與國內居住者配偶合併申報。

另外，納稅義務人本人、配偶及受扶養親屬全年綜合所得總額不超過免稅額及標準扣除額的合計數者，可免結算申報。如公司預先扣繳稅款或股利所得可扣抵稅額依法可申請退稅者，應辦理申報才能退稅。

不過， 新住民居留滿183天視同中華民國境內居住的個人，如海外所得超過100萬需計入基本所得稅額，基本所得額未超過670萬不用申報，所以其實大部分的人是不會被課到稅。

至於何處報稅，新住民培力發展資訊網提醒，如對報稅流程不熟悉可選擇臨櫃申報，向居留證所載地址之國稅局辦理申報，現場服務人員將會提供協助，而選擇網路申報則可減少臨櫃等待時間，省時又便利。國稅局也提供外語諮詢服務，由現場服務人員向外語服務單位通話，以三方通話方式提供協助。