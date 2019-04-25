大倉久和 三廚鼎立美饌新巔峰

向來以提供極致美食、頂級服務為目標的大倉久和大飯店，在即將邁入第七個年頭的關鍵時刻，由國外延請業界頂尖的專家，分別出任山里日本料理、桃花林中華料理、歐風館自助餐廳三家餐廳的主廚，藉由他們對於廚藝的專精與不同的視野，引領各廚團隊，將三間餐廳的料理帶向新的高峰。 為了慶祝「三廚鼎立─美饌新巔峰」的歷史時刻，將同步推出超值體驗專案，邀請大家一同來品嚐三位新任主廚的精湛手藝。

加藤良一料理長將京料理菁粹帶入山里

台北大倉久和大飯店山里日本料理承襲東京大倉50多年傳統，在日本料理的表現多以關東料理為主，今年春天因為專精京料理的加藤良一料理長掌舵，首度引入具有貴族色彩、歷史風韻的關西料理，打造與以往不同的山里風貌。雖然京料理強調餐點呈現的儀式感，但加藤料理長經過40年歷練並將其內化，希望能將京料理概念帶入生活之中，而他也將這樣的理念帶至台北，期待利用兩地優秀的食材，以料理表現四季的多變姿態。

加藤料理長在這次見面會上以「Mini Course」的概念設定三道菜色。由於京料理注重會席間菜色順序的巧妙承接，他特別以「脆、沉、韻」的安排來整合三道菜色，分別準備了《海老帆立貝腐皮捲/蓮藕蝦揚》、《鯛魚生魚片/鮭魚馬鈴薯奶油燒》、及《海鮮炸餅丼飯/鮭魚卵丼》。同時他也在見面會上以新鮮鯛魚展現京料理極為強調的刀工，俐落刀法一氣呵成，令人歎為觀止。

桃花林關耀簡主廚帶來精巧清新的新派粵菜

在一般的印象裡，粵菜以大宴菜色著稱，不過，桃花林新任中華料理主廚關耀簡師傅，以新派粵菜的精巧清新，呈現粵菜的不同風華。關主廚在香港中西融合的環境下習藝，以精巧細膩的西餐手法融合了粵菜的深厚底蘊，讓他到菲律賓香格里拉就任後嶄露頭角，而後在餐飲競爭激烈的新加坡佔有一席之地。關主廚不僅將以其細緻的料理方式展現中菜的豐富內涵，更希望將桃花林經典菜色重新詮釋，以嶄新的面貌與貴賓們相見。

在這次見面中，他將以「淡、香、濃」的順序呈現《紅梅羊肚菌石榴球》、《蒜香焗南非鮮鮑》及《茗茶燻雞拌芥末海蜇》三道菜色，讓它們各自綻放獨特風味，展現新派粵菜的多變內涵。他也在現場示範《紅梅羊肚菌石榴球》這道菜色，以潮州菜式《石榴球》作為發想，關主廚將蛋白皮作為石榴球外層，羊肚菌、冬菇、雞肉、蘑菇醬拌炒製作菜色內餡後包裹起來，以水蓮細緻綁出袋狀，著重色澤搭配與細緻的作工，都是令人耳目一新的新派粵菜作法。

勝田敏之主廚在歐風館展現優雅細膩的法式堅持

歐風館自助餐廳勝田敏之主廚高中畢業之後便進入東京大倉飯店工作，由宴會廳西廚開始接觸法式料理，此後一路都在西廚的世界裡遨遊、精進，也一直都在大倉日航飯店集團裡任職，一路走來，即將邁入40個年頭。勝田主廚以其日本職人的專注仔細，讓他手中的法式料理格外優雅細膩。由於他曾經外派至上海花園酒店5年多，對於中國菜也有相當認識，也讓他的法式料理有了更寬廣的視野。接掌歐風館之後，他仍將一本初衷，帶來他認為最重要的美味、安全、安心的料理，期待用美味的料理款待人心。

在見面會中，勝田主廚將展現他細膩的作工、畫龍點睛般的醬汁，以及強調從烹調過程到上菜，都是一場華美的視覺饗宴，帶來《馬斯卡邦肝醬泡芙襯覆盆子優格醬汁》、《愛心普羅旺斯羅勒番茄鮮魚》及《華麗聖騎士火焰牛排佐和風黑醋汁》三道法式料理。勝田主廚在現場示範壓軸的《華麗聖騎士火焰牛排佐和風黑醋汁》，將鋪滿綜合香料的牛排鋪在平底鍋上，迅速淋上白蘭地引燃火焰，當熊熊火焰瞬間燃起的時候，不僅讓人耳目一新，隨之四溢的肉香更是讓人食指大動，展現「華麗聖騎士火焰牛排」的魅力！

慶祝三廚新氣象 同步推出期間限定超值體驗專案

為了慶祝三位新主廚上任，為台北大倉久和大飯店帶來美食新氣象，大倉久和也宣布同步推出期間限定的超值體驗專案，包括「山里桃花林雙廚體驗專案」，於4/25至5/20期間，只要4,888元（含稅、服務費）即可於山里日本料理或桃花林中華料理享用二份主廚特別設計的套餐，在見面會上推出的特色餐點都可以品嚐得到。在歐風館自助餐廳則推出「母親月感恩特典」，於5/1至5/31平日午晚餐，用餐可享75折優惠，具有母親身分還可享5折超值優惠，平日下午茶則一律75折；週末午晚餐期間，同桌有母親用餐，即贈送4吋蛋糕一個。