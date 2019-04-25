放任氣喘不管　未按醫囑用藥　嚴重恐失能

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）58歲的王阿嬤近年來深受嚴重氣喘所苦，一年內氣喘發作被送急診的次數高達4次，嚴重時甚至要住進加護病房，而且在規律使用吸入性類固醇與高劑量的口服類固醇後，病情控制仍不見好轉，最後在醫師建議下使用生物製劑藥物治療，氣喘症狀明顯好轉穩定，有效提升了生活品質。

收治王阿嬤的林口長庚醫院胸腔副教授林鴻銓醫師表示，依據2018年研究資料顯示，目前台灣氣喘患者約有200萬人，其中嚴重氣喘人數就有將近12.4萬。常見嚴重氣喘類型可分為免疫球蛋白E過高引起，或嗜酸性白血球數目增多導致。

臨床治療方式採階梯式用藥，若傳統吸入型類固醇與支氣管擴張器無法穩定控制，就會加入口服型類固醇輔助；現今部份嚴重型氣喘病患已有健保給付之生物製劑可以使用，減輕嚴重氣喘患者治療上的經濟壓力、提升生活品質。

林鴻銓醫師說明，嚴重過敏型氣喘常與免疫球蛋白E有關，症狀表現易因是否接觸到過敏原而忽好忽壞；而嚴重嗜酸性白血球型氣喘，發作原因則與體質、環境息息相關，如：天氣變化、交通廢氣排放等，症狀相對較持續頻繁地影響生活，且常伴隨共病發生，如：肥胖、鼻竇炎、胃食道逆流等。

林醫師建議，若嚴重氣喘患者在按時回診、遵循醫囑用藥後，病情仍持續無好轉跡象，可進一步接受血液檢測，了解自身嚴重氣喘類型，才有助對症下藥，早日向「呼吸順暢、生活健康快樂」的願景踏近一步。

台灣氣喘諮詢協會理事長葉國偉醫師提醒，氣喘患者切勿只使用健康食品或嘗試偏方治療，若民眾發現自己有咳嗽、喘鳴、胸悶等疑似氣喘症狀，應儘速就醫尋求專科醫師協助，讓症狀及早獲得良好控制。

治療方面除了使用生物製劑來控制氣喘，吸入型藥物的規律使用也是非常重要的，氣喘患者如果長期忽略症狀，未按時用藥接受治療，除恐造成呼吸道重塑不可逆反應外，也將影響肺功能，進而增加氣喘急性發作之機率，不僅有疾病惡化、失能風險，對於患者生活、經濟層面都將產生重大影響。