如詩如畫的台中都會公園

（台灣英文新聞/廖秋煌 報導）台中都會公園地處大肚山台地稜線上，往東側，可俯瞰臺中盆地，整個臺中市的美麗景緻盡收眼底。臺中港盡在腳下。

由於面積廣闊，視野開闊，且距市區較遠，光害較輕，成為臺中都會區觀星的好地點，公園在規劃之初即以天文做為設計的重點，因此在園區內設置了許多與天文有關的設施。

種子日晷，以青銅為素材，是臺中都會公園地標。該日晷巧妙地配合園區所在的地理緯度，晷針以剛出土的幼芽做為造型，遠看如一座蓄勢待發的飛彈，配合基座上造型飽滿、主脈清晰的嫩葉，彷彿昭告這一片土地新生與未來。

廣場地表以方型花崗石材營造晷面功能，配合地球自轉與公轉，太陽從不同的角度照射上方晷針，而產生影子長度與方位的變化，傳達一年四季與每日晨昏的時間觀。

另一個跟天文有關的設計就是觀星廣場。該廣場的中心是一個浮凸出地面的超大型星座盤，點出了臺中地區可以看到的各個星座，夜間星座被燈光點亮，看來彷彿是夜空中的點點繁星。

除此之外，台中都會公園規劃多處無障礙步道，並有系統的種植多樣植物，依循四時節令輪替開花結果，提供昆蟲鳥類等野生動物日益豐富的生態環境。

每一處步道沿途景色均係精心規劃，一遠望、一轉身、一回頭，無處不是以自然與人為設施營造交織成如詩如畫的美景。