台北北投雅樂軒酒店端午粽禮開放預購

又到了粽子飄香的端午節，記憶中最好吃的肉粽，就是媽媽包的粽子！為了讓那魂牽夢縈的好滋味能與飯店舊雨新知分享，台北北投雅樂軒酒店今年推出媽媽私房粽，包括天香麻辣焢肉粽、花雕雞肉粽、什錦菇素粽等三款口味，每一口都洋溢著媽媽的愛與味道。

與去年不同的是，今年端午節由台北北投雅樂軒酒店員工的媽媽們主導，拿出各家私藏的粽子食譜，最後評比出天香麻辣焢肉粽、花雕雞肉粽、什錦菇素粽等三款最熱門口味，不但讓家傳手藝走出私家廚房，也成為端午粽禮的絕佳首選。

天香麻辣焢肉粽的靈感，源自於國人愛吃的肉燥飯和滷肉飯，嚴選肥瘦恰到好處的豬肉香滷，再將整塊滷五花肉包入粽子中，並加上台灣花椒、肉桂、茴香、丁香等香料，麻辣口味和獨特香氣，更是令人欲罷不能。

有別於一般傳統豬肉粽，花雕雞肉粽將香氣濃郁迷人的花雕酒完全滲透入每一絲雞肉中。先將雞腿肉以花雕酒醃漬入味，再煎至外酥內嫩，搭配嚴選的日本進口干貝、新鮮鹹蛋黃，以及飽滿香氣十足的栗子、香菇、蝦米，料多實在。軟嫩多汁又帶點酒香的雞腿肉，每一口都是幸福的好滋味。

國內傳統素粽大多以花生口味為主，但什錦菇素粽採用日式五目炊飯的概念，內餡精選厚實軟綿的冬菇、咬勁扎實的杏鮑菇、清新爽口的鴻喜菇、堅實飽滿的猴頭菇，再加入蓮子、蘿蔔乾等配料，口感層次豐富，不僅適合素食者，甘醇鮮美的味道更讓人齒頰留香。

歡慶端午節到來，台北北投雅樂軒酒店特別推出「粽樂飄香2019端午好粽福袋禮」，定價NT$699元，每組6入裝，3種口味各2顆。即日起至5月8日前預購，還可享有85折（NT$599元）早鳥優惠。活動期間，另加贈餐飲現金抵用券NT$300元兩張，今年8月底前，凡消費滿NT$1,000元，即可折抵NT$300元。

此外，福袋禮設計圖案採用音樂律動曲線，內含Aloft專屬設計保冷袋、吉他造型行李吊牌，完全體現Aloft酒店以「設計、音樂及科技」為三大熱情元素。方形保冷袋很適合露營野餐使用，吉他造型行李吊牌用於送禮時，則可取代公司名片。數量有限，歡迎提前預購。