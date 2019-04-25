中市新住民婚禮文化特展　越泰菲印傳統特色一次呈現

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）為幫助更多民眾認識新住民文化、促進多元文化交流，台中市政府民政局在新住民藝文中心舉辦「新住民傳統婚禮文化展」，現場將展出菲律賓、泰國、越南、印尼的婚禮文化，包括當地婚俗用品、婚禮服飾等，展期即日起至至12月31日止。

越南婚禮文化當中，傳統婚禮包括問名禮、訂婚禮、送彩禮、及婚禮四個步驟。男女雙方結婚前還要合生辰八字，相合便行訂婚並送聘禮，確認雙方心意後簽訂婚約，並選擇黃道吉日舉行迎親及婚禮。

泰國傳統佛教國家，婚姻也依佛教儀式進行，在舉行婚禮時，需要經過戴雙喜紗圈、灑水、拜祖宗神靈、鋪床、守新房和入洞房等儀式，最後完成整個婚禮。但泰國的婚姻首先要在宗教上得到承認，然後才能得到父母、親友及政府的承認。

菲律賓因被西班牙統治幾百年，民眾普遍信奉天主教，也因此其婚禮大多在教堂中舉行。另外，雖然菲律賓普遍實行一夫一妻制，但其法律規定一男子最多可擁有四名妻子。

印尼擁有逾百個民族，因此各地婚禮習俗各異，據信印尼存在27種以上的傳統婚禮儀式。

臺中市新住民藝文中心（豐樂雕塑公園內，地點為台中市南屯區文心南五路一段331號）開放時間為週二至週日（週一及國定例假日休館）上午8:00-12:00下午1:00-5:00。