〈時評〉這是壓倒蔡政府的最後一根稻草？

4月22日晚上，按原習慣應該從8點到10點播出的民視政論節目《政經看民視》，在9點後竟無預警「被停播」了！

這不是單一事件。

這是民視最大股東「民間投資股份有限公司」，在3月14日的董事會，以前後三分鐘時間，將郭倍宏拔除民視董事長一劇的續集。

冰凍三尺，當然非一日之寒。再往前追溯，郭倍宏號召的喜樂島聯盟，去年的「1020全民公投反併吞」活動，無疑跟要「維持現狀」蔡政府的一動不如一靜政策在唱反調；還有，彭文正、李晶玉伉儷共同主持的《政經看民視》，經年累月對政壇（不分政黨、藍綠）荒腔走板的人與事的抨擊與追擊，也大大違反了傳統政治家醜不外揚的醬缸文化。

這樣的郭倍宏，這樣的郭倍宏大力支持的《政經看民視》，跟在兩蔣專制獨裁時代「當年選擇服從」的蔡英文，性格上當然是格格不入的。

《政經看民視》「被無預警停播」，除了表面上單純民視內部的人事傾軋，在民進黨總統初選已引發選邊站風潮的此時此刻，背後有沒有外部的黑手在下指導棋、施壓力，大家可從經驗法則自行推想。

吾人不得不問的是：連違法一籮筐的管中閔台大校長人事都可以謙卑容許，連退役將領的「國軍、共軍都是中國軍」都可以忍氣吞聲，連西門町鬧市五星旗飄揚都可以視若無睹，連一天到晚「為匪宣傳」的媒體都可以容忍尊重，連黨員為主張「兩岸一家親」的柯市長賣力都可以若無其事，連…，為什麼路透社、美聯社、法新社等數十家國際主流媒體都大幅報導的喜樂島聯盟反併吞、要公投活動，民進黨在蔡英文主席一聲令下，嚴禁其黨公職與民代參選人參與？為什麼與曾任美國副總統錢尼的副國家安全顧問的葉望輝多次聯線對談，4月12日才與曾任白宮首席策略師兼川普總統顧問的班農（Bannon）視訊採訪的《政經看民視》，會被號稱台灣人電視台的民視去之而後快？

不能容納有「異」見的本土聲音，不認同君子和而不同的道理，反而傾全力玩小人同而不和那一套的民進黨，眼睜睜看著《政經看民視》被停播、被封殺、被收攤，這會給民進黨帶來更多、更大的團結，還是親痛仇快，成為壓倒蔡英文政府的最後一根稻草？

回想蔡英文2016的520就職晚宴，就是由彭文正與Janet（謝怡芬）搭檔主持的。近3年來，彭文正如果因為求官未遂，於是在主持的政論節目公報私仇起來，那彭文正的沒格調當然應予譴責；彭文正如果只是秉持媒體人監督執政者的角色，是第四權的標竿、社會的良心，那《政經看民視》就無異是一面照妖鏡，是一股引導社會進步、向上的力量，那行得正、坐得端的政治人物，不但不會抗拒它的檢驗，還應該給它鼓勵與掌聲才對！

良藥苦口，忠言逆耳，有民主素養的當權、當道者看「政經看民視」，不是當作如是觀嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）