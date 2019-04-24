可望同台？　蔡英文、賴清德將參加27日廢核遊行

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）廢核遊行「告別核電 風光明媚」將在週六（27）同步於台北、高雄登場，主辦單位全國廢核行動平台今（24）日召開記者會時表示，總統蔡英文及前行政院長賴清德都將出席活動。這也表示，蔡總統與賴清德有可能在民主進步黨黨內總統初選登記開始後首度同台。

全國廢核行動平台今日表示，蔡總統及賴清德賴已經回覆將會參加週六台北場的廢核遊行。究竟蔡總統與賴清德會不會在活動中「同框」，也因此備受各界矚目。

根據《鏡週刊》，民進黨秘書長羅文嘉表示，上週民進黨中常會已決議民進黨公職將全力參與在台北及高雄舉辦的廢核遊行。

羅文嘉指出，台北場將籌組「民進黨大隊」，由黨主席卓榮泰擔任總領隊，桃園市長鄭文燦擔任副總領隊，羅文嘉擔任總指揮。

週六的廢核遊行將在下午1時於台北凱達格蘭大道及2時高雄凹仔底公園開始集合。台北場遊行路線將從凱道開始，行經公園路、襄陽路、重慶南路、衡陽路、中華路、漢口街、館前路、忠孝西路、公園路、青島西路、中山南路，最後再返回凱道。除了有四大主題展區外，還邀請歌手及音樂家表演。

全國廢核行動平台日前表示，活動有發出邀請函予總統、台北市長、新北市長，以及支持廢核的各政黨代表。