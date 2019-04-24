國民黨總統提名機制 將另訂特別辦法納入郭韓

國民黨中常會今天達成共識，將針對2020總統提名另訂特別辦法，將所有有意參選者，包括無法參加初選的韓國瑜、有黨權問題的郭台銘都納入機制，但要改採全民調或維持七三制，仍待黨中央與有意參選者協調。

國民黨發言人歐陽龍中常會後轉述表示，國民黨主席吳敦義裁示，每一個候選人都有他們的困難點，黨中央需一一克服，讓他們都能納入初選，主動、被動參選人全部納入初選機制中。

至於提名期程，吳敦義裁示，民進黨總統候選人6月初才產生，國民黨提名期程不急，先了解大家的初選意願和看法之後，才會送中常會通過實施。

國民黨日前通過「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，以7成民調、3成黨員投票決定人選，不過，總統提名作業要點和時程尚未經過中常會通過。

國民黨組發會主委李哲華表示，今天中常會達成共識，2020為求勝選，必讓所有可能參選的人都納入機制中，也就是說，4年前的那一套初選制度不適用，因此將朝向另訂特別辦法。

李哲華表示，特別辦法將不受原有提名辦法的限制，可以廣納中常委提案和候選人的意見，也廣開了大門，讓所有有意參選的人，包括無法參加初選的高雄市長韓國瑜、有黨權問題的鴻海董事長郭台銘都納入機制之中。

但至於初選形式或如何進行，李哲華說，改採全民調的確是中常會的共識，但仍要聽聽有意參選者的意見，求取最大公約數；初選也本就有很多不同的態樣，有的是有初選精神、但沒有初選之名，有的是硬性須經公告的初選，這些都可以再研究看看。

提案支持全民調的中常委曾文培表示，中常會原本可以直接決議改採全民調，但最後考量到盼讓黨中央保有空間跟有意參選者協調，因此是否改採全民調或維持七三制就交由他們協調決定。

不過，李哲華提到，若要維持七三制，會有時程上的問題，光是來回郵寄海外黨員的選票，可能就會拖一個月，按照時程推進，7月28日全代會上能否產生最後的人選仍是變數。

李哲華說，下次中常會適逢五一勞動節不開會，因此黨中央有約兩週的時間再繼續尋求共識。

按照時程推算，最快5月8日中常會上就會討論總統提名特別辦法。

至於吳敦義將何時與韓國瑜，以及其他有意參選者會晤，歐陽龍表示，由副主席曾永權聯繫安排，目前還在約時間，但有些人願意公開會面，有些人想私下會晤，黨中央並不拘泥於任何一種方式。

國民黨今天中常會上共有4項提案，其中3項提案主要都是建議黨中央以全民調的方式推舉最有機會勝選的人，並將所有可能參選的人都納入民調之中。

中常委曾文培提案，總統提名主動將韓國瑜納入民調之中，以民調結果為提名依據；中常委姚江臨提案，以全民調方式推舉最有機會勝選的候選人，並將所有擬參選的人都納入全民調之中，徵召民調最高者；中常委李昭平則提案，採全民調推出最強人選。

另外，中常委呂學樟則提案為郭台銘的黨權問題解套，建議修正中國國民黨黨員公職人員選舉提名辦法第6條，加註對黨有特殊貢獻者不受回復黨籍須滿4個月才有黨權的限制。歐陽龍轉述表示，以上4案全部交由相關單位研議。