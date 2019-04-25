愛在五月 屬於媽咪的溫馨饗宴 飯店推出下殺優惠專案

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）一年一度的母親節即將到來，已經想好和媽咪去哪裡約會、聚餐了嗎？多間飯店業者特別推出餐飲專案，以好康優惠及超值好禮敬邀嘉賓們一同過佳節，給予媽咪美麗好馨情！

台北寒舍艾美酒店於05/04(六)- 05/05(日)＋05/11(六)- 05/12(日)雙週末推出「霓彩翦影」母親節幸福饗宴，澎湃演繹異國美饌的「探索廚房」自助饗宴午晚餐邀您體驗繽紛豐富的道地佳餚。而再次榮獲2019年米其林餐盤推薦肯定的中式餐廳「寒舍食譜」則推出套餐和精選單點美味，以質感餐食滿足家人挑剔味蕾。

台北寒舍艾美酒店於05/04(六)- 05/05(日)＋05/11(六)- 05/12(日)雙週末推出「霓彩翦影」母親節幸福饗宴。

外賣甜點店「巧克光廊」則推出期間限定「馨綻時刻」母親節蛋糕NT$1,200(六吋)/個，以開心果海綿蛋糕與酸甜草莓香緹堆疊出美妙層次，濕潤而綿密的口感中浸透著堅果香氣，微酸甜滋味在口中層層化開，揉韻出優雅的法式氛圍。

寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於5月4日(六)至5月5日(日)、5月11日(六)至5月12日(日)雙週末，午晚餐時段推出【呵護．馨愛】母親節幸福饗宴，主廚蔡世上以「呵護媽咪的心」為主題發想，採用天然原味的義式手法獻上豐盛美饌，；另活動期間更為每位賓客獻上前菜雙拼「鮮蝦酪梨沙拉佐檸檬油醋&香煎北海道干貝野菇佐龍蝦醬汁」，以舌尖美味刻畫出媽咪一抹幸福微笑！

此次更與匈牙利皇室溫泉美肌品牌Omorovicza合作，，5/11(六)及5/12(日)凡於La Farfalla義式餐廳午晚餐時段用餐消費滿NT$8,000，即贈經典奢華旅行組乙組(數量有限，贈完為止)。

寒舍艾麗酒店【呵護．馨愛】母親節前菜雙拼菜色。

美麗信花園酒店5月10日(五)晚間至5月12日(日)晚間推出母親節【愛在五月˙美麗媽咪饗好宴】專案活動，有中西式兩種饗宴供嘉賓選擇。於5月10日(五)晚間至5月12日(日)晚間至雨林餐廳用餐，凡四位成人同行用餐，將以近88折的優惠感謝母親辛勞的付出外，再加贈「蘋果日報母親節蛋糕評比」第一名蛋糕：『幸福繽紛莓滿』乙顆(價值NT$790)！此外，於2樓晶鑽廳推出豪華中式饗宴，圓桌聚餐更顯團聚歡慶之感。

美麗信花園酒店5月10日(五)晚間至5月12日(日)晚間推出母親節【愛在五月˙美麗媽咪饗好宴】專案活動。

凱達大飯店與醫美級保養品牌杜克推出母親節主題月活動，4月22日至5月31日期間，入住「貴婦媽媽」住房專案，每房只要3,999元，再送「杜克E活顏精華液」一組！即日起，凡預訂凱達大飯店母親節餐飲優惠，限量贈送「杜克E眼唇精華乳」一組；4月30日前預訂「家宴」中餐廳桌菜，享早鳥85折優惠。

餐飲則推出「愛馨月」孝親養顏盛宴，10人桌菜主打低鹽健康的豐富佳餚，採用花膠及美顏食材，讓媽咪吃得開心、變得美麗！

凱達家宴母親節10人桌宴，「旭蟹荷香抱珍珠」鮮美遠洋旭蟹，配上充滿荷葉香氣的糯米飯，澎湃美味。

此外，台北北投雅樂軒酒店位於3樓的Nook聚聚樂餐廳自5月10日至12日隆重推出全自助餐形式，菜色變得更豐富、多樣化。除了中西合併外，每一位用餐客人還可以再加點一道主餐，從美國肋眼牛排、蜂蜜芥末羊排、港獲現流鮮魚中三選一，讓媽媽品嘗到五星級主廚的精湛廚藝。如果媽媽不習慣異國口味，還有台式風味的料理可供選擇哦。

台北北投雅樂軒酒店位於3樓的Nook聚聚樂餐廳自5月10日至12日隆重推出全自助餐形式優惠專案。

新板美食地標「Mega 50餐飲及宴會」， 5月11及12日的母親節週末，Mega 50旗下三間餐廳各以招牌美饌攬客。「望月樓」粵菜餐廳備妥加送果汁暢飲的豪華桌菜。

「Asia 49亞洲料理及酒廊」佳節不加價，仍以平實的單點菜單讓來客自由點餐，豐儉由人；全國最高的「50樓Café」自助餐廳，則有戰斧牛、烤乳豬和甜點桌邊秀，討媽媽歡心！

「Asia 49亞洲料理及酒廊」佳節不加價，仍以平實的單點菜單讓來客自由點餐，圖中為波士頓龍蝦米粉湯。

美侖飯店集團今年全新開幕的「美侖商旅」歷時4年，斥資6.5億元興建，其位於一樓的全日餐廳CAFE49為迎接一年一度的溫馨五月，特別在5月11日、5月12日兩天推出寵愛媽媽饗宴，主廚率領精湛團隊獨家打造屬於媽媽的私藏限定料理！ 4月底前預訂還享有9折優惠。

「美侖商旅」位於一樓的全日餐廳CAFE495月11日、5月12日兩天推出寵愛媽媽饗宴，圖中為綜合野莓薄荷小羔羊排。

溫馨感恩的母親節即將到來，北投亞太飯店特別規劃一系列回饋媽咪的住宿餐飲和一日遊優惠活動，5/4(六)、5/5(日)、5/11(六)、5/12(日)四天推出多元豐富的『貴婦Fun輕鬆』母親節專案，凡入住豪華客房一大床平日NT$12,900元起，媽咪(一人)免費體驗深層抒放按摩60分鐘，更加送頂級面膜，讓媽咪顏氣紅潤。

而北投亞太飯店在5/4(六)、5/5(日)、5/11(六)、5/12(日)四天晚餐也特別推出母親節餐飲美饌，晚餐Semi-Buffet有母親節專屬的主餐-『金砂青醬焗龍蝦』，Buffet餐檯的菜色也豪華升級，每位NT$1,380元+10%。4/28(日)前預約並支付訂金，享早鳥九折優惠，4/9以後接受預約。

圖中為北投亞太母親節主餐-金砂青醬焗龍蝦。