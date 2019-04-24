中華電信攜手重量級合作夥伴推出智慧聲控服務平台「i寶貝」

隨著AI人工智慧和語音辨識技術越發成熟，聲控已逐漸取代手控成為熱門的智慧化生活方式。身居資通訊科技產業龍頭的中華電信，支持政府政策打造智慧生活願景，更看準「聲控經濟」潛力，攜手在地產業夥伴，自主研發智慧聲控服務平台「i寶貝」，並推出搭載「i寶貝」的首批限量智慧音箱及MOD聲控遙控器，全面搶攻智慧家庭市場。
智慧聲控扛壩子 i寶貝平台串連智慧家庭生活
中華電信以深耕多年的系統整合經驗及前瞻研發技術，結合台灣眾多重量級內容供應商，讓「i寶貝」成為專為國人打造的智慧聲控服務平台。不但結合中華電信MOD，可聲控頻道轉台及指定播放內容，更囊括合乎民眾生活所需的多元服務，包含影音娛樂的收聽、教育學習、新聞時事、及生活資訊查找等。在影音娛樂及教育學習方面，與台灣用戶數最多的音樂串流平台KKBOX、親子童書內容最豐富的FunPark、及英語學習權威「大家說英語」等夥伴合作，民眾只要動口不用動手，就能聽音樂、念童書、聽廣播、學英文、問天氣與股價等生活資訊，用最智慧的方式，輕鬆享受豐富多元的內容。
本次中華電信強勢推出的「i寶貝智慧聲控服務平台」，可搭載多款智慧音箱及MOD專屬聲控遙控器，皆可透過聲控對話執行MOD影視服務的啟用關閉、頻道選取、內容推薦等任務，讓智慧聲控結合MOD成為家庭中樞，為民眾打造全新智慧家庭生活。
台灣AI產業領頭羊 中華電信與本土廠商共創經濟成長
政府近年來積極推動以AI、大數據、物聯網等技術來打造智慧城市與智慧生活。中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信此次依然秉持著『數位經濟發動機、創新產業領航員』的策略，以自有開發技術結合AI聲控應用，研發中介整合平台並採用自有機房，打造出全方位的智慧聲控服務平台。同時，以開放性策略、與台灣設備商及眾多重量級內容供應商合作，一同建構最具在地化優勢的聲控服務本土產業鏈。」中華電信在回饋台灣消費者的同時，更呼應了政府政策，帶領眾多本土廠商一起邁入智慧生活的領域，共創在地經濟成長，幫助台灣邁向真正的智慧城市。
中華電信推動台灣智慧生活普及化 銅板花費即可啟動智慧家庭生活！
歡慶中華電信推出智慧聲控服務「i寶貝」，民眾可以選擇申辦搭載智慧音箱或MOD聲控遙控器。除了多種優惠方案外，即日起至7/31止，申辦搭載智慧音箱的i寶貝服務並啟用，可免費收聽KKBOX 6個月及FunPark 精選故事365篇(市售價6萬元)。搭配HiNet光世代/行動4G指定方案，還能以0元將智慧音箱帶回家，讓民眾輕鬆享受智慧聲控所帶來的便利生活。