中華電信攜手重量級合作夥伴推出智慧聲控服務平台「i寶貝」

隨著AI人工智慧和語音辨識技術越發成熟， 聲控已逐漸取代手控成為熱門的智慧化生活方式。 身居資通訊科技產業龍頭的中華電信， 支持政府政策打造智慧生活願景，更看準「聲控經濟」潛力， 攜手在地產業夥伴，自主研發智慧聲控服務平台「i寶貝」， 並推出搭載「i寶貝」的首批限量智慧音箱及MOD聲控遙控器， 全面搶攻智慧家庭市場。

智慧聲控扛壩子 i 寶貝平台串連智慧家庭生活

中華電信以深耕多年的系統整合經驗及前瞻研發技術， 結合台灣眾多重量級內容供應商，讓「i寶貝」 成為專為國人打造的智慧聲控服務平台。不但結合中華電信MOD， 可聲控頻道轉台及指定播放內容， 更囊括合乎民眾生活所需的多元服務，包含影音娛樂的收聽、 教育學習、新聞時事、及生活資訊查找等。 在影音娛樂及教育學習方面，與台灣用戶數最多的音樂串流平台KK BOX、親子童書內容最豐富的FunPark、及英語學習權威「 大家說英語」等夥伴合作，民眾只要動口不用動手，就能聽音樂、 念童書、聽廣播、學英文、問天氣與股價等生活資訊， 用最智慧的方式，輕鬆享受豐富多元的內容。

本次中華電信強勢推出的「i寶貝智慧聲控服務平台」， 可搭載多款智慧音箱及MOD專屬聲控遙控器，皆可透過聲控對話執 行MOD影視服務的啟用關閉、頻道選取、內容推薦等任務， 讓智慧聲控結合MOD成為家庭中樞， 為民眾打造全新智慧家庭生活。

台灣 AI產業領頭羊 中華電信與本土廠商共創經濟成長

政府近年來積極推動以AI、大數據、 物聯網等技術來打造智慧城市與智慧生活。中華電信董事長謝繼茂表 示：「中華電信此次依然秉持著『數位經濟發動機、 創新產業領航員』的策略，以自有開發技術結合AI聲控應用， 研發中介整合平台並採用自有機房， 打造出全方位的智慧聲控服務平台。同時，以開放性策略、 與台灣設備商及眾多重量級內容供應商合作， 一同建構最具在地化優勢的聲控服務本土產業鏈。」 中華電信在回饋台灣消費者的同時，更呼應了政府政策， 帶領眾多本土廠商一起邁入智慧生活的領域，共創在地經濟成長， 幫助台灣邁向真正的智慧城市。

中華電信推動台灣 智慧生活普及化 銅板花費即可啟動智慧家庭生活！

歡慶中華電信推出智慧聲控服務「i寶貝」， 民眾可以選擇申辦搭載智慧音箱或MOD聲控遙控器。 除了多種優惠方案外，即日起至7/31止，申辦搭載智慧音箱的i 寶貝服務並啟用，可免費收聽KKBOX 6個月及FunPark 精選故事365篇(市售價6萬元)。搭配HiNet光世代/行動 4G指定方案，還能以0元將智慧音箱帶回家， 讓民眾輕鬆享受智慧聲控所帶來的便利生活。