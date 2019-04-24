在地產業開設「金工職業試探班」傳統自造向下紮根

新北市教育局今(24)日在鶯歌國中舉辦「 新北市鶯歌自造教育及科技中心」揭牌， 教育局長張明文邀請臺灣師範大學簡佑宏教授與一同見證新北市第二 所，也是三鶯區第一所自造中心啟用。

局長張明文表示，中心以主題式課程，運用結合科學、科技、 數學、工程、藝術的STEAM核心精神，在生活情境中學習「 創意設計」、「運算思維」與「機電整合」，讓學生動手做， 學習生活應用與解決問題，以培養設計、溝通、整合及創意能力， 孕育能解決問題的人才。

鶯歌自造中心以「自造覺醒，原力鶯中」為核心，融合新課綱科技領 域，以傳統自造、創意設計與數位製造、新興科技等為主軸， 結合在地的陶藝與標竿企業「東龍珠」公司產學合作， 開設全國獨一無二的「金工職業試探班」， 另結合在地特色從幼兒園、小學到國中都有安排陶藝課，從練土、 坯體、釉彩裝飾、燒製等所有製程，讓傳統自造結合教學， 銜接高職更往下扎根國小，培養孩子帶得走的能力。

今日展示生活科技學生創意作品中，有學生使用隨手可得的回收物， 利用程式設計及物聯網，設計出的IOT物聯網智慧魔法車。此外， 也安排體驗傳統自造-金屬工藝製作「十二星座墜飾」， 並以陶瓷壓製陶板手印留下紀念， 三鶯區學校如昌福國小及鶯歌高職也帶來創意作品， 展示共同研發課程及交流成果。

新北市教育局將於5月至7月辦理「2019新北創客季」 系列活動，5月6日起於市府一樓大廳辦理創客主題展， 現場有闖關及趣味活動，相關創客及科技活動請搜尋「新北創客漾」 網站及臉書「新北創客漾」粉絲團。