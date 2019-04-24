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《ETN元年》櫃買市場新動能．指數投資新選擇

108年為ETN發展元年，4月30日將有3檔ETN於櫃買中心掛牌，為證券市場增添新動能，為投資大眾帶來理財新選擇

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By  台灣英文新聞
2019/04/24 17:42
  • ETN是什麼

ETN（Exchange Traded Note）中文名稱叫「指數投資證券」，是由證券商發行，在證券市場掛牌交易，追蹤特定指數報酬表現的有價證券。投資人可以用買賣股票的方式買賣ETN，或選擇持有至到期日，由發行證券商給付ETN到期價值。簡單來說，ETN就是「以股票交易方式獲取指數報酬」的投資工具，讓小額投資人享受分散投資，或降低投資門檻的創新金融商品。

櫃買中心解釋，以前投資人想要投資特定指數，只能購買指數股票型基金（ETF），現在投資人多了新選擇。而且，投資ETF的報酬，是ETF所持資產的報酬，與指數報酬經常存在追縱誤差；投資ETN的報酬，是與指數報酬完全連動，沒有追蹤誤差，大幅提升了指數投資的有效性。

例如，櫃買富櫃200指數（TPEx 200）年初以來上漲了19%，ETF是依據所持有成分股票之資產價值計算報酬，不一定等於19%；而ETN若是直接以櫃買富櫃200指數值來計算指標價值，報酬與櫃買富櫃200指數完全連動。

ETN與現在市場上的認購（售）權證一樣，是由發行證券商擔保給付，投資人仍須承擔發行證券商的信用風險，因此，主管機關只開放財務結構強健且資本適足的大型綜合證券商，才能發行ETN，符合發行資格的證券商大約10家左右。

  • 投資ETN有什麼好處

1

沒有追蹤誤差

ETN的投資報酬與所追蹤之指數表現完全連動。

2

小額分散投資

投資1單位ETN，等同投資一籃子成分的有價證券或其他追蹤的資產。

3

參與特定市場

ETN追蹤的是特定指數報酬，方便投資人從事主題投資，或一般投資人進入門檻較高的市場。

4

投資門檻低

ETN每單位價格多介於5元至20元之間，投資人買1張ETN，約當只需投入5千元至2萬元。

5

手續簡便

只要用現有股票帳戶，就可從事買賣，只要股市有開盤，投資人就可以從事交易。

6

資訊即時透明

交易時間內，有即時成交行情，也可查得即時指標價值；投資人也可以透過公開資訊觀測站、櫃買中心網站《ETN專區》、發行證券商網站，取得各檔ETN相關資料。

7

交易成本稅負低

透過證券經紀商買賣，負擔和股票相同的經紀手續費。資本利得免稅，只需在賣出時支付1‰證券交易稅。

8

投資手續費透明

ETN會公布投資手續費率，並直接反映在指標價值中，計算簡便且透明，投資人不用再另外支付保管費、經理費等其他費用。（投資人申購或賣回費用另參考各ETN公開說明書。）
  • 投資ETN還有什麼要注意的事情
  1. 投資人要注意ETN是有到期日的，通常1年以上，但最長不能超過20年。
  2. ETN有強制贖回機制，當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
  3. ETN目前不能從事當沖、借券、零股交易及信用交易，另外，外資也不能買賣ETN。
  • 4/30上櫃的3ETN

ETN名稱

存股雙十等權重

富時中國A50綠色除碳

漲升股利150

代碼

【020001】

【020009】

【020003】

發行人

富邦證券

群益金鼎證券

統一證券

追蹤

的指數

臺灣指數公司存股雙十等權重報酬指數

富時中國A50綠色除碳報酬指數

臺灣指數公司漲升股利150報酬指數

指數特色
  1. 20檔兼具市場代表性、股利與成長之臺股股票組合。
  2. 多因子篩選方法建構符合長期投資價值的成分股。
  3. 成分股包含電子、金融及傳產三大產業別。
  1. 50檔大陸證券市場具代表性之股票，且符合綠色主題投資。
  2. 以富時中國A50指數成分股為基準，剔除高碳排放產業。
  3. 導入永續經營概念，符合ESG投資策略。
  1. 150檔臺股高現金殖利率成分股票。
  2. 嚴選過去3年連續發放現金股利的公司。
  3. 現金股利發放品質符合一定標準，亦即近3年營運現金流量總額＞現金股利總額。

年期

10年

3年

3年

發行價格

5元

20元

10元

強制贖回價格

低於1元

高於40元

低於10元

低於2.5元
  1. 《富邦存股雙十等權重ETN》只要5000元，讓你輕鬆追蹤高股息股票報酬

近來存股話題成為顯學，富邦證券掌握趨勢推出《存股雙十等權重報酬指數ETN》，追蹤「臺灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」，該指數是以20檔標的成分股組合而成，採等權重設計，充分掌握高殖利率與穩健成長雙重特色，且能達到投資組合分散風險的目標，提供投資人新的投資選擇。過去三年，年平均殖利率高達4.65%，且過去五年累計報酬率50.82%，勝過大盤五年累計報酬45.2%。富邦證券金融市場部資深副總吳仁傑表示，ETN商品設計彈性靈活，可追蹤的標的及範圍寬廣，直接追蹤指數表現，且證交稅為千分之1相當低廉，最大的特色是無追蹤誤差，清楚呈現該指數成分股報酬表現，投資報酬一目了然，是股市投資人投資新選擇。

本檔ETN每單位發行價格5元，只要5000元，投資人得以利用小額資金追蹤成分股報酬指數，在存股正夯的氛圍下，預期將可獲得廣大投資人迴響與青睞。

  1. 《群益富時中國A50綠色除碳ETN》陸股ESG投資概念．可初級市場申購

群益金鼎證券提供投資大眾便捷的陸股投資管道，發行《群益富時中國A50綠色除碳ETN》，追蹤「富時中國A50綠色除碳報酬指數」，該指數融合先進國家所提倡的ESG (環境Environmental、社會Social和治理Governance)投資策略及環境永續概念潮流，提供國內機構法人、專業及一般投資人另類投資選擇。大陸股市今年以來表現不俗，自108年初至108年4月15日止，富時中國A50綠色除碳報酬指數就有32.7%的漲幅，最近3年累積報酬率也有45.5%。群益金鼎證券衍生性商品部副總裁蘇逸貞表示，本檔ETN之指標價值扣除低廉的投資手續費，連同匯率風險一起都幫投資者承擔，ETN報酬完整反映所追蹤之指數，是看好陸股行情的投資朋友們最好的選擇。

本檔ETN每單位發行價格20元，除了在櫃買市場交易外，也可透過證券商進行初級市場申購及賣回，為目前臺灣市場唯一提供初級市場申購的ETN。

  1. 《統一漲升股利150ETN》比0050更親密的好選擇

統一證券發行《漲升股利150ETN》，追蹤「臺灣指數公司漲升股利150報酬指數」，105年到107年，150檔指數成分股年平均現金股利殖利率高達4.5%，相較同期所有上市普通股平均現金股利殖利率3.3%，高出許多，而且該指數與台灣50 ETF（0050）的相關係數高達95%，等於讓小額投資人可輕鬆享有近似於投資0050 的同等報酬。統一證券金融商品部副總蒲建亨強調，這檔ETN適合喜歡長期投資與穩定報酬的小資族；一來ETN存續時間可長達三年，二來追蹤的標的與0050關聯高，但比0050買一張需要8萬元以上之價錢低了許多，對於想要跟緊台股市場連動的投資人來說，是相當好的選擇。

本檔ETN每單位發行價格10元，投資人用1萬元即投資穩定配發股息的150檔績優股。另外，本檔ETN每年的投資手續費率只要0.4%，費用相當低廉。

  • 獎勵競賽活動，助您投資更有利

為鼓勵大眾投資ETN並活絡市場交易，櫃買中心自108年5月1日起至108年10月31日止，舉辦「108年度上櫃ETN獎勵活動」，投資人買賣上櫃ETN就有機會參加1萬元禮券抽獎活動。活動詳情請查詢櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw）「首頁\ETN\上櫃ETN獎勵活動專區」項下，或掃描下方QR code進入活動網頁。