《ETN元年》櫃買市場新動能．指數投資新選擇

ETN是什麼

ETN（Exchange Traded Note）中文名稱叫「指數投資證券」，是由證券商發行，在證券市場掛牌交易，追蹤特定指數報酬表現的有價證券。投資人可以用買賣股票的方式買賣ETN，或選擇持有至到期日，由發行證券商給付ETN到期價值。簡單來說，ETN就是「以股票交易方式獲取指數報酬」的投資工具，讓小額投資人享受分散投資，或降低投資門檻的創新金融商品。

櫃買中心解釋，以前投資人想要投資特定指數，只能購買指數股票型基金（ETF），現在投資人多了新選擇。而且，投資ETF的報酬，是ETF所持資產的報酬，與指數報酬經常存在追縱誤差；投資ETN的報酬，是與指數報酬完全連動，沒有追蹤誤差，大幅提升了指數投資的有效性。

例如，櫃買富櫃200指數（TPEx 200）年初以來上漲了19%，ETF是依據所持有成分股票之資產價值計算報酬，不一定等於19%；而ETN若是直接以櫃買富櫃200指數值來計算指標價值，報酬與櫃買富櫃200指數完全連動。

ETN與現在市場上的認購（售）權證一樣，是由發行證券商擔保給付，投資人仍須承擔發行證券商的信用風險，因此，主管機關只開放財務結構強健且資本適足的大型綜合證券商，才能發行ETN，符合發行資格的證券商大約10家左右。

投資ETN有什麼好處

1 沒有追蹤誤差 ETN的投資報酬與所追蹤之指數表現完全連動。 2 小額分散投資 投資1單位ETN，等同投資一籃子成分的有價證券或其他追蹤的資產。 3 參與特定市場 ETN追蹤的是特定指數報酬，方便投資人從事主題投資，或一般投資人進入門檻較高的市場。 4 投資門檻低 ETN每單位價格多介於5元至20元之間，投資人買1張ETN，約當只需投入5千元至2萬元。 5 手續簡便 只要用現有股票帳戶，就可從事買賣，只要股市有開盤，投資人就可以從事交易。 6 資訊即時透明 交易時間內，有即時成交行情，也可查得即時指標價值；投資人也可以透過公開資訊觀測站、櫃買中心網站《ETN專區》、發行證券商網站，取得各檔ETN相關資料。 7 交易成本稅負低 透過證券經紀商買賣，負擔和股票相同的經紀手續費。資本利得免稅，只需在賣出時支付1‰證券交易稅。 8 投資手續費透明 ETN會公布投資手續費率，並直接反映在指標價值中，計算簡便且透明，投資人不用再另外支付保管費、經理費等其他費用。（投資人申購或賣回費用另參考各ETN公開說明書。）

投資ETN還有什麼要注意的事情

投資人要注意ETN是有到期日的，通常1年以上，但最長不能超過20年。 ETN有強制贖回機制，當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。 ETN目前不能從事當沖、借券、零股交易及信用交易，另外，外資也不能買賣ETN。

4/30上櫃的3檔ETN

ETN名稱 存股雙十等權重 富時中國A50綠色除碳 漲升股利150 代碼 【020001】 【020009】 【020003】 發行人 富邦證券 群益金鼎證券 統一證券 追蹤 的指數 臺灣指數公司存股雙十等權重報酬指數 富時中國A50綠色除碳報酬指數 臺灣指數公司漲升股利150報酬指數 指數特色 20檔兼具市場代表性、股利與成長之臺股股票組合。 多因子篩選方法建構符合長期投資價值的成分股。 成分股包含電子、金融及傳產三大產業別。 50檔大陸證券市場具代表性之股票，且符合綠色主題投資。 以富時中國A50指數成分股為基準，剔除高碳排放產業。 導入永續經營概念，符合ESG投資策略。 150檔臺股高現金殖利率成分股票。 嚴選過去3年連續發放現金股利的公司。 現金股利發放品質符合一定標準，亦即近3年營運現金流量總額＞現金股利總額。 年期 10年 3年 3年 發行價格 5元 20元 10元 強制贖回價格 低於1元 高於40元 低於10元 低於2.5元

《富邦存股雙十等權重ETN》只要5000元，讓你輕鬆追蹤高股息股票報酬

近來存股話題成為顯學，富邦證券掌握趨勢推出《存股雙十等權重報酬指數ETN》，追蹤「臺灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」，該指數是以20檔標的成分股組合而成，採等權重設計，充分掌握高殖利率與穩健成長雙重特色，且能達到投資組合分散風險的目標，提供投資人新的投資選擇。過去三年，年平均殖利率高達4.65%，且過去五年累計報酬率50.82%，勝過大盤五年累計報酬45.2%。富邦證券金融市場部資深副總吳仁傑表示，ETN商品設計彈性靈活，可追蹤的標的及範圍寬廣，直接追蹤指數表現，且證交稅為千分之1相當低廉，最大的特色是無追蹤誤差，清楚呈現該指數成分股報酬表現，投資報酬一目了然，是股市投資人投資新選擇。

本檔ETN每單位發行價格5元，只要5000元，投資人得以利用小額資金追蹤成分股報酬指數，在存股正夯的氛圍下，預期將可獲得廣大投資人迴響與青睞。

《群益富時中國A50綠色除碳ETN》陸股ESG投資概念．可初級市場申購

群益金鼎證券提供投資大眾便捷的陸股投資管道，發行《群益富時中國A50綠色除碳ETN》，追蹤「富時中國A50綠色除碳報酬指數」，該指數融合先進國家所提倡的ESG (環境Environmental、社會Social和治理Governance)投資策略及環境永續概念潮流，提供國內機構法人、專業及一般投資人另類投資選擇。大陸股市今年以來表現不俗，自108年初至108年4月15日止，富時中國A50綠色除碳報酬指數就有32.7%的漲幅，最近3年累積報酬率也有45.5%。群益金鼎證券衍生性商品部副總裁蘇逸貞表示，本檔ETN之指標價值扣除低廉的投資手續費，連同匯率風險一起都幫投資者承擔，ETN報酬完整反映所追蹤之指數，是看好陸股行情的投資朋友們最好的選擇。

本檔ETN每單位發行價格20元，除了在櫃買市場交易外，也可透過證券商進行初級市場申購及賣回，為目前臺灣市場唯一提供初級市場申購的ETN。

《統一漲升股利150ETN》比0050更親密的好選擇

統一證券發行《漲升股利150ETN》，追蹤「臺灣指數公司漲升股利150報酬指數」，105年到107年，150檔指數成分股年平均現金股利殖利率高達4.5%，相較同期所有上市普通股平均現金股利殖利率3.3%，高出許多，而且該指數與台灣50 ETF（0050）的相關係數高達95%，等於讓小額投資人可輕鬆享有近似於投資0050 的同等報酬。統一證券金融商品部副總蒲建亨強調，這檔ETN適合喜歡長期投資與穩定報酬的小資族；一來ETN存續時間可長達三年，二來追蹤的標的與0050關聯高，但比0050買一張需要8萬元以上之價錢低了許多，對於想要跟緊台股市場連動的投資人來說，是相當好的選擇。

本檔ETN每單位發行價格10元，投資人用1萬元即投資穩定配發股息的150檔績優股。另外，本檔ETN每年的投資手續費率只要0.4%，費用相當低廉。

獎勵競賽活動，助您投資更有利

為鼓勵大眾投資ETN並活絡市場交易，櫃買中心自108年5月1日起至108年10月31日止，舉辦「108年度上櫃ETN獎勵活動」，投資人買賣上櫃ETN就有機會參加1萬元禮券抽獎活動。活動詳情請查詢櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw）「首頁\ETN\上櫃ETN獎勵活動專區」項下，或掃描下方QR code進入活動網頁。