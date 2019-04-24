2019富邦仰德長春日巡賽 台日獎金王再度交鋒

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）總獎金高達4千萬日幣(約為台幣1,102萬元)的「2019富 邦仰德長春日巡賽」，將於4/26~4/28在林口高爾夫俱樂部 舉行；泰國名將馬克森（Prayad Marksaeng）將尋求衛冕，台灣長春好手盧建順、 呂文德等也誓言全力為台灣留下冠軍盃，台日獎金王交鋒， 賽事精彩可期！ 本場賽事為富邦金控與仰德集團第二度攜手主辦的台、 日雙認證的賽事，也是日本長春巡迴賽唯一一場海外賽事， 再再顯示台日在職業高爾夫密切友好的關係。

「2019富邦仰德長春日巡賽」 由富邦金控與仰德集團共同冠名贊助主辦， 並由日本職業高爾夫協會指導，台灣長春職業高爾夫協會執行。 總計有87位台日好手參賽(81位職業選手及6位業餘選手)， 包括60位日巡長春選手與21位台巡長春名將；賽程為三回合54 洞，採不淘汰制。

本屆賽事邀請到2018年度日巡賽獎金排名前20位選手的18位 來台參賽，包括盧建順、呂文德兩位台灣名將，賽事精彩可期！ 本次賽事冠軍獎金為720萬日圓（約合台幣198.5萬元）。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團長期支持台灣高球運動， 其中「富邦長春公開賽」是贊助時間最長的高球賽事， 到今年已經邁入第17個年頭，不僅成為亞洲年度高球盛事， 更希望能讓國內高球與國際接軌，促成選手世代傳承。

秉持「富邦長春公開賽」的核心精神—「不只長春，更是傳承」， 蔡明忠指出，今年的「富邦仰德長春日巡賽」也將提供6個外卡給優 秀的青少年菁英球員， 讓這些高球未來希望種子有機會跟長春職業選手同組揮桿競技， 磨練比賽經驗與膽識， 也讓這些優秀的長春選手寶貴的經驗得以傳承， 希望能培養出更多優秀的新生代選手。

「2019富邦仰德長春日巡賽」將於4月26日至4月28日在林 口高爾夫球場熱力引爆，現場免費入場，歡迎球迷踴躍到場觀賽， 觀賞長春名將們高妙的球技。為展現賽事精神，大會此次特別邀請資 深長春高手與業餘小將搭配，推出「高球秘笈」在富邦FUBON臉 書公開，將有助於對高球有興趣的觀眾功力大增。(富邦仰德長春日 巡賽 「練功密笈」第一冊搶先看網址：https://www. facebook.com/watch/?v= 433019014137381)