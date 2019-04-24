2019富邦仰德長春日巡賽 台日獎金王再度交鋒

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）總獎金高達4千萬日幣(約為台幣1,102萬元)的「2019富邦仰德長春日巡賽」，將於4/26~4/28在林口高爾夫俱樂部舉行；泰國名將馬克森（Prayad Marksaeng）將尋求衛冕，台灣長春好手盧建順、呂文德等也誓言全力為台灣留下冠軍盃，台日獎金王交鋒，賽事精彩可期！本場賽事為富邦金控與仰德集團第二度攜手主辦的台、日雙認證的賽事，也是日本長春巡迴賽唯一一場海外賽事，再再顯示台日在職業高爾夫密切友好的關係。
「2019富邦仰德長春日巡賽」由富邦金控與仰德集團共同冠名贊助主辦，並由日本職業高爾夫協會指導，台灣長春職業高爾夫協會執行。總計有87位台日好手參賽(81位職業選手及6位業餘選手)，包括60位日巡長春選手與21位台巡長春名將；賽程為三回合54洞，採不淘汰制。
本屆賽事邀請到2018年度日巡賽獎金排名前20位選手的18位來台參賽，包括盧建順、呂文德兩位台灣名將，賽事精彩可期！本次賽事冠軍獎金為720萬日圓（約合台幣198.5萬元）。
富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團長期支持台灣高球運動，其中「富邦長春公開賽」是贊助時間最長的高球賽事，到今年已經邁入第17個年頭，不僅成為亞洲年度高球盛事，更希望能讓國內高球與國際接軌，促成選手世代傳承。
秉持「富邦長春公開賽」的核心精神—「不只長春，更是傳承」，蔡明忠指出，今年的「富邦仰德長春日巡賽」也將提供6個外卡給優秀的青少年菁英球員，讓這些高球未來希望種子有機會跟長春職業選手同組揮桿競技，磨練比賽經驗與膽識，也讓這些優秀的長春選手寶貴的經驗得以傳承，希望能培養出更多優秀的新生代選手。
「2019富邦仰德長春日巡賽」將於4月26日至4月28日在林口高爾夫球場熱力引爆，現場免費入場，歡迎球迷踴躍到場觀賽，觀賞長春名將們高妙的球技。為展現賽事精神，大會此次特別邀請資深長春高手與業餘小將搭配，推出「高球秘笈」在富邦FUBON臉書公開，將有助於對高球有興趣的觀眾功力大增。(富邦仰德長春日巡賽 「練功密笈」第一冊搶先看網址：https://www.facebook.com/watch/?v=433019014137381)