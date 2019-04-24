國際級課程教學大師石門開講　偏鄉教師齊聚共學

新北市107學年度學習共同體學校共識營於今( 24)日在石門區石門國小登場。現場聚集上百位偏鄉教師， 一起向國際級課程教學大師--新潟大學一柳智紀教授學習。 教育局副局長蔣偉民特地到場，感謝石門國小的6位老師打開教室讓 與會人員入班觀課，透過說課、觀課及議課的過程， 體驗學習共同體在課堂中進行翻轉實踐。

蔣副局長指出，「108學年度新課綱，新北市已經做好準備」，從 106學年度起公告公開授課實施計畫及獎勵辦法， 並訂定公開授課三年成長計畫，鼓勵新北各校逐學年完成50%、7 5%及100%的編制教師公開授課人數比例。經統計，106學年 度新北市已完成近50%的比例，本學年度(107)估計可望達成 超過預估的75%比例， 顯示各校皆為新課綱全面實施後的公開授課做好充分準備， 新北市公開授課人數及課堂數遠遠領先全國。

一柳智紀教授指出，學生出現在學習過程出現「我不懂」 的反應是最難能可貴的， 正是老師可以加以釐清學生學習盲點的最好機會， 可以進而幫助學生的學習更為深化。

新北市從101學年度起一步一腳印推動學習共同體， 以嚴謹的「備課」、「觀課」及「議課」模式， 至今已累積超過百校的參與以及上千場次的區級公開授課， 真實帶領教師體會公開授課的歷程與探討具體實踐後的反思， 有效鼓勵老師們打開教室大門，提升老師對話與協同學習的能量， 相信透過學習共同體的實踐，有助於落實新課綱揭櫫的「自發、 互動、共好」理念，讓所有的學生得到最好的學習品質。