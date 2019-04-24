懼俄中搶先打撈竊密 美日加派研究船搜尋失事F-35

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）日本航空自衛隊一架F-35戰機本月9日失事墜海，至今仍未尋獲機體與飛行員，由於遺骸很可能已沉入海底，日本不惜派出最先進的深海調查船加入打撈行動，以免俄國或中國搶先一步，取得其機密軍事科技。

金融時報報導，日本延攬民用研究船之舉，凸顯了該戰機之機敏程度，以及日方亟欲破解戰機失事之謎的急切之心。該架F-35戰機9日自三澤空軍基地（Misawa Air Base）升空28分鐘後，即從雷達消失。

名為Kaimei的研究船，搭載測聲儀、磁力計、無人潛艇，可深入海平面以下3,000公尺處海床進行探勘，而失事的F-35戰機可能落在深海1,500公尺處，遠超過一般潛艇可到達的深度。

F-35是由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司生產，2015年開始投入美軍服役。此型戰機具匿蹤能力，是美國與盟友21世紀的空軍主力。飛機設計細節、設備、可吸收雷達波的隱身塗料皆為最高機密，若落入俄中等「敵國」手中，後果不堪設想。

據報導，過去國際間不乏為了竊取軍事科技與密碼書而進行的秘密打撈行動。1974年，美國CIA不動聲色地從夏威夷西北方，將一艘6年前沉沒的蘇俄潛艇部分機體打撈上岸。

日本加強失事戰機打撈工作（圖／美聯社）