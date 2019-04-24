嘉義戶政志工及新住民通譯人員　木作DIY培訓交流

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）為讓來自不同國家的新住民認識新故鄉諸羅城源自森林故鄉的由來，嘉義市政府結合移民署嘉義市服務站，今(24)日舉辦木作DIY課程，邀請戶政志工暨新住民通譯人員參與，除了交流、培養職能也更認識嘉義文化。

媒體報導，嘉義是有名的「木都」，為讓來自不同國家的新住民認識新故鄉諸羅城源自森林故鄉的由來，嘉義市政府結合移民署嘉義市服務站選在以檜木為主題的「愛木村休閒觀光工廠」，共同辦理「戶政志工暨新住民通譯人員教育訓練」，讓所有參加者在滿溢木頭香氣的木材教室上課，同時讓不同領域的志工情感交流、經驗分享。

此次志工教育訓練，參加人員計有戶政志工、殯葬管理所圓滿志工、衛生局及移民署通譯人員計45人參加，民政處處長劉美鳳特別代表市長到場慰勉志工的辛勞，並轉頒107年獲全國志願服務及內政業務志願服務獎勵獲獎獎項，獲獎人員計有宋郭素香女士、黃鈺媖女士、林素月女士、黃鳳治女士、江佳蓉女士、李渝姝女士等人分別榮獲全國志願服務獎勵銀質獎及內政業務志願服務獎勵金、銅質獎等，各獲獎志工分別從處長手中接收徽章、得獎證書及市長致贈精美禮品一份。

今天上課課程除包括衛生保健、戶政溫馨便民措施、志願服務內涵及倫理等，嘉義市政府有感於志工夥伴向是政府施政最佳推手，因此衛生、警察單位等也特別到場宣導各項法令，期能透過志工夥伴有效轉達民眾善加利用。