政府持續支持人道救援 與梅道診所推動泰緬邊境醫療照護計畫

（台灣英文新聞／政治組綜合報導） 駐泰國臺北經濟文化辦事處與「梅道診所（Mae Tao Clinic）」 及Suwannimit 基金會於近日簽署合作協議，承諾臺灣政府未來一年將贊助梅道診所8萬美元，用於推動社區訓練及醫療照護計畫。

梅道診所創辦人辛西亞醫生（Dr. Cynthia Muang）係緬甸克倫族首位女性醫師，曾獲臺灣政府頒發之「亞洲民主人權獎」及多項國際重要殊榮。她誠摯感謝臺灣政府長期贊助及支持，並表示藉由雙方合作，將擴大該診所醫療照護規模，每年可為5000名孕婦提供產前相關檢查，接生2,500名新生兒（占當地新生兒比例40%），並與當地醫院合作，提升邊界地區居民及移工之醫療保健水準。本年我部分贊助款項將用於興建「社區訓練中心」，強化邊境移工之服務能力，該中心預計本年年中落成。

在簽約儀式上，駐泰國代表處童代表振源表示，臺灣推動國際醫衛援助向來不遺餘力，每年均有許多臺灣慈善組織及醫護人員赴泰北及泰緬邊境，提供短期醫療照護服務。代表處願居間結合民間力量，共同推動國際人道醫療救助行動，以彰顯人道及慈善等臺灣價值。

臺灣政府自2008年起與梅道診所多次進行醫衛合作，贊助其醫療照護計畫，累計金額近40萬美元。梅道診所表示今後將與代表處加強合作，讓世人更瞭解臺灣政府之善心義舉。