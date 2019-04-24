文博會衝衝衝！展出歷年之最　吸睛活動擬吸引35萬人參與

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）今年文博會規劃5大展區，邀請近200位藝術家舉辦超過300場活動，同步展出台灣四座特色城市，串聯起台灣在地文化，預計吸引35萬人參觀，已於今（24）日正式開幕。
文博會以「Culture On the Move —文化動動動」為題，今（2019）年擴大展覽規模，規劃五大展區為「演變舞台 、編輯地方、博覽會、文化大學堂 、NEXT鐵道博物館」，分別在華山1914文創園區、
文化部已於今（24）日上午在華山1914文創園區盛大舉辦開幕典禮，邀請多位貴賓出席，包含行政院長蘇貞昌、文化部長鄭麗君、總策展顧問詹偉雄等。
文化部長鄭麗君致詞時表示，
行政院院長蘇貞昌表示，文博會就像佈置好舞台，讓有才能的人能在舞台上發揮，也如自己的從政理念，並呼籲政府應該要重視、尊重有才華的藝術家，並大力支持，像是「我們與惡的距離」，就是因為有政府提供資源，讓優秀的人才能發揮。
表演者跟隨著轎子形成遶境隊伍，最後再輪番至主舞台表演，
今年開幕典禮上，主辦單位特邀「優人神鼓」擔任表演嘉賓，
連續五屆擔任臺灣文博會大使的黃子佼，在開幕表演後，
啟動儀式由行政院院長蘇貞昌（中左），文化部部長鄭麗君（中右）共同揭開序幕（圖/台灣英文新聞Lyla）
典禮中另一個亮點為三進三退、
啟動儀式中，
今年規模突破以往，
「吟土風人」內的互動裝置，讓民眾生動地了解屏東文化（圖/台灣英文新聞Lyla）
另外，華山文創園區內展區「吟土風人」由方序中策展，闞凱宇執行規劃，帶來屏東當地文化，展區分為四大特色一表起承轉合，透過影像、舞蹈、互動裝置等有趣方式，能更了解屏東這塊土地的文化。
位於「吟土風人」隔壁的展館，是由 Plan b和米大創意策劃的台東館，使用台東當地運來的材質搭建展間，可看到台東人一天當中使用的物品，從小地方了解大環境，且展覽結束後，場內的材料將會被運回台東或捐贈出去重新再利用，非常環保。
此外，
其中，展期將延長至5月5日的展區為華山1914文創園區、空總當代文化實驗場、以及臺北機場鐵道博物館園區，另外兩個展區的展期僅至27日止。更多詳情請上臺灣文博會官網查詢。
台東館帶來台東人的一天所使用的物品，可見乾章魚、雨鞋、手套等物件，走進去還可以聞到淡淡海味，展場內的物品將會被回收重新利用。（圖/台灣英文新聞Lyla）