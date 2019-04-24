文博會衝衝衝！展出歷年之最　吸睛活動擬吸引35萬人參與

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）今年文博會規劃5大展區，邀請近200位藝術家舉辦超過300場活動，同步展出台灣四座特色城市，串聯起台灣在地文化，預計吸引35萬人參觀，已於今（24）日正式開幕。

文博會以「Culture On the Move —文化動動動」為題，今（2019）年擴大展覽規模，規劃五大展區為「演變舞台 、編輯地方、博覽會、文化大學堂 、NEXT鐵道博物館」，分別在華山1914文創園區、 松山文創園區、花博公園爭艷館、空總當代文化實驗場、 臺北機廠鐵道博物館，都可以看到靜態或動態的展演呈現。

文化部已於今（24）日上午在華山1914文創園區盛大舉辦開幕典禮，邀請多位貴賓出席，包含行政院長蘇貞昌、文化部長鄭麗君、總策展顧問詹偉雄等。

文化部長鄭麗君致詞時表示， 一年一度的臺灣文博會，是全臺所有文化創意工作者最重要的舞台， 今年文博會規模擴大，她相信價值會帶動產值。並提及，加上四個地方政府參與文博會，包含台東、屏東等，帶入在地元素，可以從這五大展區更了解台灣的文化是如何連結在一起的。

行政院院長蘇貞昌表示，文博會就像佈置好舞台，讓有才能的人能在舞台上發揮，也如自己的從政理念，並呼籲政府應該要重視、尊重有才華的藝術家，並大力支持，像是「我們與惡的距離」，就是因為有政府提供資源，讓優秀的人才能發揮。



表演者跟隨著轎子形成遶境隊伍，最後再輪番至主舞台表演， 並且在「打揹鼓 漩中渦」振奮人心的鼓聲中，為開幕典禮揭開序幕（圖/主辦單位）

今年開幕典禮上，主辦單位特邀「優人神鼓」擔任表演嘉賓， 邀請到藝術總監劉若瑀，率領創團初期成員江宗鴻、吳文翠、 邱秋惠等大師級人物重回舞台。以「『溯』祭典- 探尋臺灣文化的儀式劇場」為題，在場內各處同時演出「車鼓弄」、 「新嫁娘」、「老虎進士」、「神聖的旋轉」等表演。

連續五屆擔任臺灣文博會大使的黃子佼，在開幕表演後， 與優人神鼓藝術總監劉若瑀、策展人劉真蓉即興對談。 劉若瑀針對今日的表演表示， 是一場追溯及探尋臺灣文化根本的儀式， 透過傳統與創新的對話表演，呈現優人神鼓這三十年的淬鍊。

劉真蓉表示，透過表演者身體當下展演瞬間， 從中可以看到時間的累積與文化的脈絡， 同時呼應今年臺灣文博會重視傳統與創新的對接碰撞之主軸。



啟動儀式由行政院院長蘇貞昌（中左），文化部部長鄭麗君（中右）共同揭開序幕（圖/台灣英文新聞Lyla）

典禮中另一個亮點為三進三退、 引領表演者遶境進場的半透明發光轎子。 這頂轎子由知名藝術家豪華朗機工的林昆穎操刀，以當代設計手法、 融合傳統和創新打造，相當吸睛。

啟動儀式中， 文化部長鄭麗君帶領著貴賓們共同為臺灣祈願， 貴賓們透過傳遞手上溫暖的光源，共同點亮這頂當代轎子， 象徵著大家共同為臺灣這片土地注入源源不絕的文化能量， 並激發出閃爍耀眼的光芒，同時為今年臺灣文博會正式揭開序幕。

今年規模突破以往， 展場規模延伸至5大展區、共有21個展館、 舉辦超過300場活動、逾570家國內外品牌齊聚， 更動員200位表演藝術者，其中包括國寶級藝術家陳錫煌、 楊秀卿、拍謝少年、以莉高露、舒米恩、 鐵獅玉玲瓏等重量級人物輪番獻藝。



「吟土風人」內的互動裝置，讓民眾生動地了解屏東文化（圖/台灣英文新聞Lyla）

另外，華山文創園區內展區「吟土風人」由方序中策展，闞凱宇執行規劃，帶來屏東當地文化，展區分為四大特色一表起承轉合，透過影像、舞蹈、互動裝置等有趣方式，能更了解屏東這塊土地的文化。

位於「吟土風人」隔壁的展館，是由 Plan b和米大創意策劃的台東館，使用台東當地運來的材質搭建展間，可看到台東人一天當中使用的物品，從小地方了解大環境，且展覽結束後，場內的材料將會被運回台東或捐贈出去重新再利用，非常環保。

此外， 主辦單位另加入位於舊鐵道廊帶起點之「國立臺灣博物館- 鐵道部園區」及「臺北流行音樂中心」， 於展期間配合規劃各式周邊活動， 讓民眾對於臺灣文化視野有全新想像。本屆參展規模創歷年之最， 共吸引25國家、超過570家廠商參展、 預估達到35萬參觀人次。

其中，展期將延長至5月5日的展區為華山1914文創園區、空總當代文化實驗場、以及臺北機場鐵道博物館園區，另外兩個展區的展期僅至27日止。更多詳情請上臺灣文博會官網查詢。



台東館帶來台東人的一天所使用的物品，可見乾章魚、雨鞋、手套等物件，走進去還可以聞到淡淡海味，展場內的物品將會被回收重新利用。（圖/台灣英文新聞Lyla）