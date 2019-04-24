愛的城市三部曲《柏林我愛你》帶你重拾愛的激情與勇氣

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）《柏林我愛你》（Berlin, I Love You）即將在5月3日於台灣上映，全片集結影壇多位名導與明星，共同打造一系列發生在德國柏林的動人故事，還有對LGBTQ群體的關注，讓觀眾看到片中對「城市」與「愛」的不同風貌。

每個富有盛名的城市，都有其獨特特質。如果說巴黎是浪漫、紐約是熱情，那柏林則代表重生後的激情。自從柏林圍牆倒塌之後，封閉已久的人心驟然被激情引爆，展現出蓬勃的藝術與創意，在每個不經意的角落隱藏著無限驚喜。

電影《柏林我愛你》就聚焦在這個千變萬化、兼容並蓄的城市，並用細膩的眼光，描繪城市中各式各樣的愛與相遇，交織出人生中最美麗的風景。

迪耶哥路那（右）加盟《柏林我愛你》演出，與小鮮肉演繹青少年對性向和愛情的追尋與探索。（圖／采昌國際多媒體）

此外，作為歷史悠久的「同志聖地」，柏林不但擁有全球知名的同志酒吧、同志旅館，當地政府更積極保障同志人權，甚至連柏林前任市長克勞斯沃維雷特（Klaus Wowereit），都是公開出櫃的著名政治人物。

作為對各種多元文化都能兼容並蓄的城市，《柏林我愛你》自然也有對LGBTQ群體的關注。本片不但側寫一對已經結婚的女同志戀人，更透過一位剛滿16歲的男孩，與一位美麗跨性別者之間的河邊邂逅，表述青少年對性向和愛情的追尋與探索。

柏林這個從灰燼中重生的城市，日復一日上演著美麗的相遇；劇中角色在柏林的角落相遇、相愛，用愛與藝術串起這個城市中的人們，乘著夢想展翅高飛，重新拾起對愛的激情與勇氣。