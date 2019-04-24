身心障礙者強制絕育 日本立法賠償、彌補歷史過錯

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）日本曾以優生學之名，立法對特定族群強制絕育，對數萬人民造成無法抹滅的身心傷害。國會24日通過補償措施，將對受害者作出國家賠償，內閣官房長官菅義偉也致上深切的歉意。

美聯社報導，日本1948年訂定了備受爭議的《優生保護法》（Eugenics Protection Law），對身有殘疾、智力障礙等人士進行強制結紮手術。自1948年立法至1996年廢止近半世紀以來，約25,000人接受此一不人道的手術。

國會週三通過的補償法案，將對每名受害者賠償320萬日圓（約新台幣89.4萬元）。日相安倍晉三也於法案過後幾小時發表聲明，強調絕不會讓錯誤重演，矢志杜絕對傷病及身心障礙人士的歧視行徑。

隱忍數十年後，多名受害者站出來控訴此一違反人權的作為，日本朝野因而決定立法補償受害者。然而，受害者認為身心已受重創，每人求償3,000萬日圓（約新台幣839萬），卻僅獲政府區區320萬日圓的賠償金，與期待落差太大。

除了強制絕育，亦有8,000餘人疑似在政府施壓之下同意結紮，另有近6萬名婦女因遺傳疾病而墮胎。不過，這些中止妊娠者無法獲得賠償。據報導，受害者尚包括1萬名痲瘋病患者，直至法案1996年廢止前，都遭到隔離關押。