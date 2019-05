424丹寧日：女孩與強暴的距離

(台灣英文新聞/朱蒂 綜合報導)今天(4月24日)是丹寧日(Denim Day),世界各地有許多人在這一天穿上牛仔褲,做為一種抗議行動。

丹寧日源於1992年義大利羅馬發生的一起性侵案。一名45歲的駕訓教練性侵了18歲的女學員,並威脅她不得張揚,否則就要殺了她。女學員將此事告訴父母之後,對教練正式提出告訴。原本獲判有罪的教練提出上訴,1998年義大利最高法院竟裁定教練無罪,理由是受害者當時身穿緊身牛仔褲,教練必然是在她的協助下才能順利脫掉她的牛仔褲,因此裁定為合意性交。

這項判決立刻引發抗議聲浪。判決隔日,義大利國會的女性議員穿上牛仔褲、手持「牛仔褲:強暴不在場證明」的抗議標語(Jeans: An Alibi for Rape)。很快地,世界各地紛紛響應這項活動。1999年,洛杉磯的一個非營利組織舉辦了世界上第一個丹寧日,而台灣的現代婦女基金會也從2017年開始發起丹寧日活動。

前兩年,美國多所大學和歐洲的比利時都曾舉辦過「你被強暴那天,穿什麼樣的衣服」(What were you wearing?)展覽,陳列性侵受害者遭受攻擊那天所穿的服裝。這項展覽的名稱,是性侵受害者報案時最常被問到的問題,反映出受害者是自己惹禍上身的錯誤心態。展覽中所陳列的服裝令人驚訝,因為它們都是尋常的服裝,完全不如一般人所想的那般暴露性感。

2018年4月美國猶他州狄克西州立大學 (Dixie State University) 的 What were you wearing 展覽。圖/美聯社

隨著「#MeToo」運動全球延燒,世人不再把性侵和性騷擾當成隱晦的話題,也更加注重正確的性別教育。畢竟沒有任何一種服飾能夠幫受害者阻擋性侵,建立「絕對不能侵害他人」的觀念才有可能終止性暴力。