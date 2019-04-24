424丹寧日：女孩與強暴的距離

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合報導）今天（4月24日）是丹寧日（Denim Day），世界各地有許多人在這一天穿上牛仔褲，做為一種抗議行動。

丹寧日源於1992年義大利羅馬發生的一起性侵案。一名45歲的駕訓教練性侵了18歲的女學員，並威脅她不得張揚，否則就要殺了她。女學員將此事告訴父母之後，對教練正式提出告訴。原本獲判有罪的教練提出上訴，1998年義大利最高法院竟裁定教練無罪，理由是受害者當時身穿緊身牛仔褲，教練必然是在她的協助下才能順利脫掉她的牛仔褲，因此裁定為合意性交。

這項判決立刻引發抗議聲浪。判決隔日，義大利國會的女性議員穿上牛仔褲、手持「牛仔褲：強暴不在場證明」的抗議標語（Jeans: An Alibi for Rape）。很快地，世界各地紛紛響應這項活動。1999年，洛杉磯的一個非營利組織舉辦了世界上第一個丹寧日，而台灣的現代婦女基金會也從2017年開始發起丹寧日活動。

前兩年，美國多所大學和歐洲的比利時都曾舉辦過「你被強暴那天，穿什麼樣的衣服」（What were you wearing?）展覽，陳列性侵受害者遭受攻擊那天所穿的服裝。這項展覽的名稱，是性侵受害者報案時最常被問到的問題，反映出受害者是自己惹禍上身的錯誤心態。展覽中所陳列的服裝令人驚訝，因為它們都是尋常的服裝，完全不如一般人所想的那般暴露性感。

2018年4月美國猶他州狄克西州立大學 (Dixie State University) 的 What were you wearing 展覽。圖/美聯社

隨著「#MeToo」運動全球延燒，世人不再把性侵和性騷擾當成隱晦的話題，也更加注重正確的性別教育。畢竟沒有任何一種服飾能夠幫受害者阻擋性侵，建立「絕對不能侵害他人」的觀念才有可能終止性暴力。