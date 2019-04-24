伸張女權　安理會通過決議反「衝突中性暴力」

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)聯合國安理會昨(23)日就「衝突中性暴力」問題舉辦公開辯論，並同時通過了德國起草的決議，「以減少衝突中性暴力，結束將強姦作為戰爭武器的做法」。此決議獲得13票贊成，俄羅斯和中國投了棄權票。

聯合國秘書長古特雷斯(António Manuel de Oliveira Guterres)表示，性暴力被蓄意用作一種戰爭策略，用來恐嚇人民、屈辱社群的人格和破壞社會穩定，導致其數年甚至數十年後都難以恢復。儘管做出了巨大努力，但第一線的實際情況並沒有改變。性暴力仍然是世界各地衝突的一個可怕特徵。

他說，人們必須認識到，衝突中的性暴力、性別不平等和歧視、以及暴力極端主義和恐怖主義之間存在聯繫。他表示，性暴力繼續助長衝突，嚴重影響持久和平的前景。他呼籲國際社會用正義取代有罪不罰，用行動取代漠不關心，確保衝突中性暴力的肇事者受到懲罰，並在充分尊重倖存者人權的情況下向他們提供全面支援。

此一問題的特別代表普拉米拉·帕滕（Pramila Patten）表示，在今年列出的49個衝突方中，36個非國家行為者沒有承諾防止性暴力，其中大多數已經被列入名單6年或更長時間。如果這些當事方認為他們的行動既沒有得到審查，也不會造成任何後果，他們就沒有停止這些侵權行為的動力。安理會應該考慮採取更多有針對性的措施，對這些行為方施加壓力。

帕滕還說，必須要將承諾轉化為行動，將決議轉化為解決方案。現在是將這些罪行以及那些犯下這些罪行的人，置於國際監督下之時候了。聯合國必須為此發出一個明確的訊息，即世界不會容忍使用性暴力作為戰爭和恐怖主義的手段。