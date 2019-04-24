桃園市新住民學習楷模暨百工菁英獎選拔　

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）桃園市新移民女性關懷協會近日舉辦「學習楷模暨百工菁英獎表揚活動」，選在母親節前公布得獎的新住民姐妹，表揚對社會服務奉獻、並從事各類志工服務傑出的桃園市內外籍配偶。

ETtoday報導，主辦表揚活動的新移民女性關懷協會理事長楊慧青說，桃園市是一個文化多元的友善國際城市，新住民約有六萬人，長年來，她們不只是新台灣之子的母親，同時她們也以認真勤奮的精神，投入桃園新的動力、經濟力、服務力帶動地方經濟與產業發展與繁榮。

活動評審委員包括健行大學教授趙佩玉、開南大學教授陳裕達、桃園市亞洲婚姻協會理事長林桂金、移民署桃園市服務站、社會局新住民文化中心等。

桃園市新移民女性關懷協會粉絲團24日也公布「2019年桃園市新住民學習楷模暨百工菁英獎表揚」推荐人選，入選的20名名單及推荐單位分別如下：

新住民學習楷模獎(10名)：陳碧玉(原籍越南、立委鄭寶清服務處)、陳漢琳(原籍緬甸、市議員劉安祺服務處)、黃怡貞(原籍泰國、李曉鐘副議長服務處)、裴氏良(原籍越南、市議員黃家齊服務處)、蘇寶玲(原籍印尼、市議員魯明哲服務處)、蘇安妮(原籍印尼、中壢社區大學)、陳氏花(原籍越南、桃園市藍天志工團)、林美芳(原籍印尼、立委陳學聖服務處)、葉小容(原籍中國、立委趙正宇服務處)、阮清夢(原籍越南、越配權益促進會)。

新住民百工菁英獎(10名)：黎謹華(原籍越南、中壢區立信社區發展協會)、李明倩(原籍泰國、牽手泰團隊)、丁鈺鈴(原籍越南、桃園市議員梁為超服務處)、范美幸(原籍越南、桃園市亞洲婚姻協會)、阮金線(原籍緬甸、台灣新住民萌芽協會)、張娜(原籍中國、立委吳志揚服務處)、張偉(原籍中國、桃園市議員林政賢服務處)、黃勤英(原籍中國、立委呂玉玲服務處)、陳阿西(原籍印尼、立委鄭運鵬服務處)、林秀儒(原籍印尼、桃園果菜市長董事長邱素芬)。