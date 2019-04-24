高苑科大推廣世界閱讀日 外籍生、新二代閱讀家鄉的書

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）4月23日為聯合國教科文組織訂定的「世界閱讀日」，高苑科大舉辦「悅讀家鄉的書」系列活動，讓留學在外的異國遊子，透過閱讀解開鄉愁，也幫助校內新二代更認識自己的家鄉。

近年來高雄市立圖書館打造全新的「閱讀東南亞行動書車」，澄黃色書車饒富東南亞風情，車上載有越南、印尼、菲律賓及泰國等不同語文共約1,800本圖書，平時以定時定點的方式服務外籍移工推廣新住民閱讀風氣，讓來自家鄉母語文字撫慰對家人的思念。

4月23日這一天，高苑科大也邀請行動書車來校，服務來自東南亞近700位外籍生閱讀的需求，協助外籍生辦證、借還書與利用高市圖圖書資源。另外，當天活動規劃家鄉母語情歌卡拉OK、為愛朗讀送玫瑰花系列活動，邀請印尼、越南、柬埔寨外籍生演唱自己母國的情歌，分享家鄉母語讓人刻苦銘心的愛情小說，讓全校師生體驗多元文化交流的樂趣。

高苑科大校長趙必孝博士表示，閱讀是幸福的，能在台灣讀到家鄉的文字所書寫的愛情故事是雙倍的幸福。近年來學校支持政府新南向政策招收東南亞之外籍學生，課程核心能力提出中文語言扎根、文化認識及為產業培育人才三大面向的教育政策。學校圖資中心設置東南亞專區放置影片和書籍有助於外籍生融入台灣社會與文化，另一方面也讓本國生了解異國文化。

趙校長也感謝高雄市立圖書館支援「閱讀東南亞行動書車」，讓外籍生跨出校園認識高雄豐富的閱讀資源，也希望外籍學生能落地生根，成為台灣走向世界的基石。