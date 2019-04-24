〈時評〉郭台銘能複製川普的總統路？

宣布加入中國國民黨2020總統初選戰局的鴻海掌門人郭台銘，無異在朝野政黨間丟下震撼彈！大家既好奇又引頸企盼，想知道，台灣郭首富複製美國川普總統路的結局會是什麼？

在商言商，郭台銘跟川普有相同，也有不同。今天，兩人同樣經營事業有成，講起話來，同樣流露出自信、霸氣、狂妄，甚至於一點點的傲氣；不過，川普不會也不敢像財大氣粗的郭首富一樣，講出諸如挑釁民主的「民主不能當飯吃」、拋棄國家認同的「市場就是我的祖國」、將國家安全建立在丟甲棄兵卻美其名為和平的「國防靠和平（而非和平靠國防）」等大膽卻幼稚的言論！

川普的事業群以及所僱用的員工，不像郭台銘絕大部分落腳在全球人口第一的中國（遑論美、中只是競爭對手關係，中國對台灣領土主權則極盡威嚇、覬覦之能事），郭台銘與川普，會同樣都是「商人無祖國」的信徒嗎？

以往，大家都耳熟能詳的說法是「商場如戰場」，可似乎沒聽過「商場如政壇」的。平生第一次政治選舉就是投入總統大選的川普，勝出的背後，應該不是選民把帶領、治理一家（或一群）公司，跟帶領、治理一個國家之間直接劃上等號，否則，有四次破產前科的川普憑啥能獲得選民的青睞與信任？所以，平生第一次政治選舉就是投入總統大選的郭台銘，台灣選民如果把他成功帶領、治理鴻海，直接跟成功帶領、治理台灣相聯結，恐怕是失之一廂情願；因為，這種不管隔行如隔山的「道理」如果說得通，那經營績效把鴻海遠遠拋在後面的台積電、大立光的掌門人，豈不都比郭台銘更適合當台灣的總統了！？

在政言政，川普在美、墨邊境築起高牆，宣示國安比「人進來」更重要；當上總統的川普，更想方設法呼籲產業界將工廠生產線移回美國本土。郭台銘如果當上總統，能依樣葫蘆並以身作則，將富士康移回台灣生產嗎？川普2016的競選口號是「讓美國再次偉大（Make America Great Again）」，想複製川普總統路的郭台銘，複製的2020競選口號是什麼？是「讓中華民國再次偉大（Make Republic of China Great Again）」？還是「讓中華民國（台灣）再次偉大（Make Republic of China（Taiwan）Great Again）」？還是「讓台灣再次偉大（MakeTaiwan Great Again）」？還是…？

最後要問的是：用（鴻海）富士康的血汗工廠文化來帶領台灣，是不是要讓2350萬台灣人成為名副其實的「經濟動物」？經濟歸經濟、政治歸政治，把富士康設共產黨支部那一套搬到台灣，是不是要讓台灣重回白色恐怖時代？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）