君品酒店雲軒 北義家傳星耀宴

君品酒店雲軒西餐廳，自2014年開始便致力於將富有文化底蘊的義大利好食材、葡萄酒、橄欖油與米其林星級料理等，介紹給台灣消費者，並把義大利美好的慢食飲宴文化，帶給每一位來體驗的客人。2019年君品酒店雲軒繼續發掘出更多迷人的義大利美味，將邀請到位於義大利皮埃蒙特區傳承三代、蟬聯逾20年的米其林一星餐廳Ca’Vittoria行政主廚-馬西米利亞諾·穆索（Massimiliano Musso）來台與君品酒店雲軒西餐廳廚藝團隊聯手合作客座活動，在初夏時分，獻上最閃耀動人的的星級饗宴。

2019年5月23日晚餐起至5月26日，於雲軒西餐廳帶來「北義家傳星耀宴」，午間套餐呈現5道義大利經典菜色，每位NT$1980+10%、晚間套餐則獻上8道義式佳餚，其中並帶來三代傳承懷舊佳餚，每位NT$3580+10%；除次之外，饗宴加價NT$600即可享用義大利聖莊紅、白酒各一杯，讓賓客以美酒佐美食，享受流傳半世紀的經典美味。

Ca’Vittoria行政主廚─馬西米利亞諾·穆索Massimiliano Musso

義大利主廚 - 馬西米利亞諾·穆索(Massimiliano Musso)1981年出生於四代傳承的餐飲世家，從小深受祖母與母親的啟發。其祖母曾旅行多國，探索不同的食材風味，並對於未知事物總充滿好奇心，這也是造就他們家族能保有米其林榮譽20多年的關鍵、同時也深深啟發了主廚往後的廚藝之路。對於主廚來說，料理不僅僅是一種激情，更是一個家庭傳統，他同時承襲了祖母的興趣，遊歷世界各地去發現新的文化，曾至紐約、香港、莫斯科等地與各國名廚一同工作，這些經歷反映在他的烹飪理念上，他以義大利傳統的飲食美學為基礎，變化出更現代、清淡且豐富的料理，主廚並曾在法國、德國、捷克及美國獲得廚藝獎。主廚表示，在他創作料理時，會讓自己再次成為那個在自家的廚房裡學習的孩子，唯有這樣，才能將最傳統的味道深深地烙印在腦海裡，在創新的同時也保留那個最傳統純粹的味道。

十八世紀莊園酒店─Ca’ Vittoria

Ca'Vittoria座落於阿斯蒂省的蒂廖萊小城鎮，優雅的十八世紀建築，擁有浪漫的粉紅色外牆，周圍環繞著阿爾菲里山的鄉村景觀。它是一家傳承四代，擁有90年歷史的餐廳，1929年第一代的女主人Centina 創立時，它還僅是一個小酒吧，爾後經過不斷的裝修，在第二代傳人Gemma的經營下，成為一間擁有10間客房的莊園酒店，並於1997年拿下第一顆米其林一星殊榮，從祖母Gemma到母親Alessandra再到主廚Massimiliano，祖孫三代聯手，一起致力於烹飪美食，以皮埃蒙特的傳統為創意提供當地特色佳餚，歷經22年持續蟬聯米其林一星殊榮。