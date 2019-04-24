犒賞辛勞媽咪不開伙 母親節來礁溪麒麟大啖美味料理

陪伴，永遠是寵愛媽咪最物超所值的禮物。礁溪麒麟大飯店歡慶光輝母親節，獻上豐盛美饌與預訂優惠，快帶著親愛的媽咪來趟宜蘭礁溪，一起品嚐期間限定的『母親節溫馨饗宴』，讓媽咪們享受最舒適的過節氣氛，和家人們一起度過幸福滿滿的母親節。

5/1至5/12期間亦可預訂『母親節溫馨桌菜』，中式海陸珍饈宴席每桌十位NT $7,700 +10%起，吃得到主廚特製『韓式醬烤豬肋排』創意異國經典佳餚，『麻婆醬汁蒸海石斑』利用川味麻辣香氣在嘴裡喉中瀰漫開來，鮮魚口感層次豐富，醬汁更是畫龍點睛，其中最大的亮點『和風養生鮮蔬綜合盤』，主廚別出心裁嚴選當季新鮮時蔬健康清爽不膩口，超值豐富兼具健康美味，讓全家吃得安心又開心，母親節別再讓媽咪辛苦下廚房，全家一起來礁溪麒麟大飯店，享受家庭天倫之樂與款待媽咪的饗宴。

凡於4/30(二)以前預訂桌席即享早鳥活動贈好禮優惠，每桌贈送限定6吋蛋糕1個以及紅酒1瓶，另外針對極度需要紓壓的媽咪們加碼再贈送2張SPA水療券，透過飯店3樓SPA水療設施體驗，讓媽咪享受全身放鬆的舒適，提早訂位還能拿到滿手好禮，盡享精緻美饌之外再安排渡假好好放鬆沉澱，給媽咪們享受難忘的母親節。

礁溪麒麟大飯店公關協理楊程允表示：「想留給媽媽難忘的回憶，除至飯店享用母親節餐點外，飯店主廚親自操刀規劃設計菜單，讓美饌色香味俱全，飯店看準商機，5月初將進入銷售高峰，刺激買氣提升，預估母親節活動可帶動10～20%業績，尚未預訂的消費者可得加緊腳步。」

更多訊息請洽礁溪麒麟 Kilin Jiaoxi官網。