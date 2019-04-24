美FDA批准首款治療ADHD居家裝置

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）美FDA日前批准首款治療ADHD的非藥物療法，可用於治療7至12歲注意力不足過動症（Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD）的患者，須經由醫師評估，開立處方後於家中使用，約4週可見療效。

洛杉磯NeuroSigma公司研發製造的Monarch外部三叉神經刺激（external Trigeminal Nerve Stimulation, eTNS）系統，是一款手機大小的醫療器材，透過貼在患者前額的貼片輸出低強度的電脈衝，刺激三叉神經末梢，增加大腦某些區域的活動來達到治療效果；對於患者來說，這種強度的電刺激僅會導致皮膚輕微的刺痛感。

這一款治療裝置可用來治療尚未服用藥物控制的兒童，必須經由醫師開立處方，且在家長的監護下於睡眠中使用，但不適用於7歲以下的兒童，以及有植入式心臟節律器、植入式神經刺激器，或身上配戴胰島素幫浦等裝置的兒童，另外，為了避免電磁波干擾，也應避免近距離接觸手機。

美FDA表示，根據62位受測兒童回報，與使用安慰劑的群組比較，使用eTNS的兒童的病情有顯著改善。其中不適的副作用包含：疲勞、嗜睡、頭痛和食慾增加等。