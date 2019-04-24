全球最易破解密碼出爐 你是下一個被駭對象嗎？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）網路世代，密碼重要性不言可喻，還想隨便用一組好記數字當密碼嗎？是時候改變了。英國國家網路安全中心（National Cyber Security Centre，NCSC）發現，123456榮登全球最易破解密碼。

CNN報導，英國國家網路安全中心檢視全球遭駭密碼後，發現多達2,320萬個帳號使用123456這組數字。123456789這組密碼，也受到了770萬個帳號「青睞」。qwerty（鍵盤英文字母第一行）與password這兩組英文密碼，也都各有逾300萬個帳號遭駭。

根據該中心的報告，前十名最常遭破解的密碼分別為：123456、123456789、qwerty、password、111111、12345678、abc123、1234567、password1、12345。

除了連續數字，人名、球隊、髒話等，也是容易被駭的密碼。如Ashley、Michael、Daniel、Jessica、Charlie等。Liverpool（利物浦）則名列英格蘭足球超級聯賽（Premier League）「最受歡迎」的被駭隊名。

其他常用密碼還包括superman（超人）、iloveyou（我愛你）、monkey（猴子）、dragon（龍），以及族繁不及備載的各類髒話。

NCSC技術總監李維（Ian Levy）建議，可使用「三個任選但好記的字」，多發揮創意，創造只對自己有意義的字，以免遭輕易破解。