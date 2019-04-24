《政經看民視》突遭撤！台派登廣告大力聲援　

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）民視前董事長郭倍宏3月中遭董事會拔除，一個月後，郭倍宏勢力的政論節目《政經看民視》在22日播出最後一集收攤，媒體報導主持人彭文正、李晶玉是在錄影到一半突然接獲通知節目將停播，該次錄影最後一集僅播出1小時，連道別時間都沒有就卡掉，慘烈難堪的局面不僅讓彭文正事後重炮抨擊蔡英文，台派大老在24日更買下自由時報全頁廣告，表達對《政經看民視》的支持。

在這份支持聲明當中，台派盛讚《政經看民視》是「民視」理念的反映與展現，「對於堅持捍衛台灣、勇敢對抗中共、最大膽敢言的《政經》態度，不僅是測試民視信任度的溫度計，更是檢驗台灣言論自由度的試金石」。

聲明中提到22年前民視創立時的過程及創台「兩大原則」：民視不是純牟利的電視台；民視最高指導原則是確保台灣不被中國併吞並鞏固台灣主體性。聲明盛讚二年八個月前創立的《政經》節目，是該兩大原則的完整體現，也因此「贏得三萬多小股東及熱愛台灣人民的信任」，在「中國及紅色資本家勢力大量蠶食鯨吞台灣媒體界」的紅潮當中，成為一股中流砥柱，「彰顯民視的價值與原則」。

聲明指出，民視的董事會及管理層可更替，但民視創辦的兩大原則不應遭毀壞，也因此對於《政經》節目遭撤下感到憤怒。

在這份羅列數百名海內外台派人士及團體的聲援名單中，包括前總統府資政彭明敏、前總統陳水扁、前行政院長游錫堃、總統府資政吳澧培、前駐日大使許世楷、前國防部長蔡明憲、台灣民意基金會董事長游盈隆、台灣公投盟總召蔡丁貴、台聯黨主席劉一德、及來自日本、加拿大、澳洲、美國的專業人士。