奧運舉重選手接連染禁藥 金牌教頭蔡溫義遭解職

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）舉重女將林子琦、許淑淨接連傳出染藥，體育署昨(10)日晚與舉重協會、國家訓練中心召開會議，會中達成決議，舉重國家隊總教練蔡溫義任期，提前至4月14日結束。

換句話說，蔡溫義從今年4月15日開始取消教練身份，必須離開國訓中心。

綜合自由與中央社報導，體育署副署長王水文今(11)日表示，蔡溫義在國訓中心擔任教練與總教練時非常認真，指導的選手在奧運也獲得佳績，但選手違反禁藥管制規範是事實，依照規定，提前終止蔡溫義擔任東京奧運舉重培訓隊總教練一職。

王水文指出，昨會議蔡溫義也列席解釋，在會中對於許淑淨不慎染藥感到非常自責，也認為自己沒能照顧好奧運選手，一度哽咽，而他最放不下心的也是許淑淨的未來。

至於新任總教練人選，體育署競技組組長洪志昌說，蔡溫義解職後，舉重協會將重啟選訓機制，遴選新的總教練。至於需要多久，並不清楚，但他強調：「當然希望越快越好。」

蔡溫義執教生涯的最大驕傲，就是培養出奧運金牌女將許淑淨。不過他的兩大愛徒林子琦與許淑淨雙雙傳出染藥，且體內違禁物質完全相同，才讓外界把矛頭指向這名金牌教頭。

許淑淨在2016年里約奧運帶傷上陣，風光奪下女子53公斤級金牌，而蔡溫義被推崇為幕後最佳操盤手。不過林子琦當時因禁藥檢測出現異常，處以「暫時性停賽處份」。

世界反禁藥組織（WADA）3月初來函，要求中華奧會公告使用禁藥的選手姓名與禁賽期限，許淑淨藥檢未過關遭禁賽的消息也曝光，為國內體壇投下一顆震撼彈。

按規定除公告選手及禁賽時間，還要將違規用藥的成分公開，而林子琦、許淑淨體內所含物質皆相同，使許淑淨「誤食」安眠藥說法難以令外界信服，指導教練蔡溫義因此備受質疑。

舉重國家隊總教練蔡溫義（上圖）旗下選手吳美儀曾在2000年被驗出使用禁藥，如今林子琦與許淑淨又染禁藥。（中央社檔案照片）