悠遊卡攜手三星行動支付　持手機就可消費

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導)悠遊卡公司今天(11日)宣布，與Samsun g Pay簽署合作協議，攜手進攻行動支付市場， 這也是電子票證首度與國際行動支付業者合作，未來Samsung Pay將可下載悠遊卡，消費者選擇以悠遊卡消費時， 不用拿出卡片，持手機「嗶」一下即可完成支付動作。

雙方今天由悠遊卡公司董事長陳亭如和台灣三星電子行動與資訊事業 部副總經理陳啟蒙正式簽署合作協議，未來消費者即可享受Sams ung Pay悠遊卡的便利支付。

悠遊卡投控董事長吳嘉沅認為， 悠遊卡多年來持續拓展支付環境的多元性， 也讓民眾與在生活上與悠遊卡更為密不可分， 未來悠遊卡將著重進一步深耕生活影響力， 並進一步發揮社會的影響力。

悠遊卡去年共「嗶」出新台幣632億元的商機， 其中交通類交易就高達340億元，小額消費也有近300億元的水 準，未來在與Samsung Pay正式合作後，Samsung Pay悠遊卡可直接以手機感應完成交易，消費者便利性大大增加。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，目前悠遊卡活躍用戶超過2000萬 卡，小額消費每年使用超過100次的重度使用者也有近百萬人， 是台灣最具影響力的支付品牌，未來有了Samsung Pay悠遊卡後，將提供消費者行動支付的新選擇， 可望加速無現金社會實現的時程。

值得注意的是，悠遊卡與Samsung Pay正式合作後， 不但一般卡可以在手機上直接下載並進行小額消費， 也能使用信用卡加值功能，且學生卡也能用。學生族使用Samsu ng Pay悠遊卡優惠不打折。

此外，通勤族也能以Samsung Pay悠遊卡購買設定1280元公共運輸定期票， 直接帶著手機暢遊包括台北捷運、 雙北市公車等悠遊卡已經通行無阻的交通運輸工具，讓通勤族、 學生族等悠遊卡的最大客層都能充分享受行動支付的便利性。

悠遊卡公司表示，在Samsung Pay悠遊卡的服務正式上線後，只要悠遊卡可以使用的生活場域， 就能使用Samsung Pay悠遊卡消費；以目前悠遊卡已與超過1000家品牌、逾7萬 個支付點的通路滲透程度，消費者吃、喝、玩、樂都能一網打盡。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙指出，Samsun g Pay在台灣的積極使用率已近5成， 預期在台灣三星與悠遊卡公司正式推出Samsung Pay悠遊卡後，Samsung Pay積極使用率將上看7成。