【快訊】躲藏7年！「維基解密」創辦人被拖出厄瓜多駐英使館

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 英國廣播公司(BBC)報導,英國警方表示,他們已經拘捕在厄瓜多駐倫敦大使館逗留了7年的洩密網站「維基解密」創辦人艾桑吉。

由於厄瓜多決定不再對艾桑吉提供政治庇護,有媒體拍到滿頭白髮的艾桑吉被拖出厄瓜多使館,並帶上警車的畫面。

俄羅斯政府聽到消息後譴責英國當局,認為他們「用民主的手扼殺了艾桑吉的自由」!

另一方面「維基解密」也透過推特緊急發表聲明,抗議厄瓜多違反國際法,中止對艾桑吉的政治庇護!

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD