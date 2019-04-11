  1. 首頁
  2. 國際

【快訊】躲藏7年！「維基解密」創辦人被拖出厄瓜多駐英使館

艾桑吉因為涉入性侵案，擔心被引渡到瑞典，而躲進厄瓜多駐倫敦大使館長達7年。

  145
By 宇妍,台灣英文新聞
2019/04/11 18:15

黃圈處即在倫敦被捕的艾桑吉 (圖/RT UK twitter/TN後製)

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 英國廣播公司（BBC）報導，英國警方表示，他們已經拘捕在厄瓜多駐倫敦大使館逗留了7年的洩密網站「維基解密」創辦人艾桑吉。

由於厄瓜多決定不再對艾桑吉提供政治庇護，有媒體拍到滿頭白髮的艾桑吉被拖出厄瓜多使館，並帶上警車的畫面。

俄羅斯政府聽到消息後譴責英國當局，認為他們「用民主的手扼殺了艾桑吉的自由」！

另一方面「維基解密」也透過推特緊急發表聲明，抗議厄瓜多違反國際法，中止對艾桑吉的政治庇護！

2010年11月28日起，維基解密與其他媒體夥伴開始發布機密的美國外交電報。同年11月30日，在位於瑞典的國際公共檢察官辦公室要求之下，國際刑警組織以涉嫌性犯罪為由，對艾桑吉發出國際逮捕令。

艾桑吉因為擔心被引渡到瑞典，在2012年躲進厄瓜多駐倫敦大使館尋求政治庇護。他宣稱自己是無辜的，所謂的性侵案是被人故意陷害。

英國警方表示，艾桑吉很快就會出庭受審。
艾桑吉
倫敦
厄瓜多使館
維基解密

相關新聞

倫敦政經學院藝術品爭議　台生遞交萬人連署信
倫敦政經學院藝術品爭議　台生遞交萬人連署信
2019/04/09 10:19
倫敦政經學院向中國低頭 我外長公開致函抗議
倫敦政經學院向中國低頭 我外長公開致函抗議
2019/04/05 18:13
倫敦政經學院地球儀藝術 台灣、中國顏色區分惹議
倫敦政經學院地球儀藝術 台灣、中國顏色區分惹議
2019/04/04 11:32
又見無人機作亂？！英國倫敦希斯洛機場航班　停飛一小時
又見無人機作亂？！英國倫敦希斯洛機場航班　停飛一小時
2019/01/09 10:04
全球第二大倫敦WTM旅展　台灣館展現「小鎮」風情
全球第二大倫敦WTM旅展　台灣館展現「小鎮」風情
2018/11/06 16:31