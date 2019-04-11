【快訊】躲藏7年！「維基解密」創辦人被拖出厄瓜多駐英使館

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 英國廣播公司（BBC）報導，英國警方表示，他們已經拘捕在厄瓜多駐倫敦大使館逗留了7年的洩密網站「維基解密」創辦人艾桑吉。

由於厄瓜多決定不再對艾桑吉提供政治庇護，有媒體拍到滿頭白髮的艾桑吉被拖出厄瓜多使館，並帶上警車的畫面。

俄羅斯政府聽到消息後譴責英國當局，認為他們「用民主的手扼殺了艾桑吉的自由」！

另一方面「維基解密」也透過推特緊急發表聲明，抗議厄瓜多違反國際法，中止對艾桑吉的政治庇護！

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

2010年11月28日起，維基解密與其他媒體夥伴開始發布機密的美國外交電報。同年11月30日，在位於瑞典的國際公共檢察官辦公室要求之下，國際刑警組織以涉嫌性犯罪為由，對艾桑吉發出國際逮捕令。

艾桑吉因為擔心被引渡到瑞典，在2012年躲進厄瓜多駐倫敦大使館尋求政治庇護。他宣稱自己是無辜的，所謂的性侵案是被人故意陷害。

英國警方表示，艾桑吉很快就會出庭受審。