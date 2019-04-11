全民退休投資專案報名開跑　顧立雄搶頭香儲備退休金

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）以協助全民儲備退休基金為宗旨，金管會聯合周邊單位，利用公辦基金網路選購平台「基富通」推出「全民退休投資專案」，專案11日正式開放預約報名，金管會主委顧立雄搶頭香報名加入，藉此機會向民眾宣導退休準備愈早愈好的觀念。

公辦基金網路選購平台「基富通」於2016年1月27日取得證期局許可證照，在肩負具公益性的政策使命下，充分運用市場業者力量，結合數位金融打造兼具智能與人性化的基金網路行銷平台。基富通指出，這項投資專案具「全民參與」、「定期定額」、「專家嚴選」、「免手續費」、「低經理費」與「限期獨賣」之六大特色，民眾可在此輕鬆規劃投資，補足退休金的不足，讓退休生活更安心舒適。

集保結算所暨基富通董事長林修銘表示，本專案特別邀請產、官、學界等多元領域的專家組成推動諮詢小組，並與國際顧問團隊合作，在歷經近1個月兩階段的遴選後，最終選出安聯投信、國泰投信與群益投信共襄盛舉，為市場投資人打造以退休準備為目的基金。希望透過這個專案的推動，把正確的投資觀念，及國人應趁早進行退休準備的想法傳遞出去。

專案執行單位基富通總經理黃致淵指出，「好享退」全民退休投資專案在4月11日下午開放報名，並為鼓勵民眾積極參加，報名者可享專案基金免申購手續費、低經理費的優惠外，限量前1萬名還能夠得到基富通單筆申購手續費0元酷碰券1張及獲得超商咖啡兌換券1張。想要規劃退休理財並好好享受退休生活的民眾，現在即可上基富通官網報名參加。