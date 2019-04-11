北投亞太飯店 母親節『貴婦Fun輕鬆』

溫馨感恩的母親節即將到來，北投亞太飯店特別規劃一系列回饋媽咪的住宿餐飲和一日遊優惠活動，5/4(六)、5/5(日)、5/11(六)、5/12(日)四天推出多元豐富的『貴婦Fun輕鬆』母親節專案，凡入住豪華客房一大床平日NT$12,900元起，媽咪(一人)免費體驗深層抒放按摩60分鐘，更加送頂級面膜，讓媽咪顏氣紅潤。而北投亞太飯店在5/4(六)、5/5(日)、5/11(六)、5/12(日)四天晚餐也特別推出母親節餐飲美饌，晚餐Semi-Buffet有母親節專屬的主餐-『金砂青醬焗龍蝦』，Buffet餐檯的菜色也豪華升級，每位NT$1,380元+10%。

4/28(日)前預約並支付訂金，享早鳥九折優惠，4/9以後接受預約。今年母親節四天更推出SPA一日遊超值優惠，SPA 深層抒放按摩60分鐘加母親節專屬晚餐，一日遊優惠價每位NT3,600元(原價5118元)。另外從5/1至5/12期間亦可預訂母親節桌菜『感恩桌菜錦繡盤』，每桌十位NT 13,800 +10%，4/28(日)前預約並支付訂金，享早鳥九折優惠，4/9以後接受預約。預訂母親節桌菜加贈珍愛好禮，甜點免費升等價值NT1,080元『珍愛馨意』母親節蛋糕一份。

『貴婦Fun輕鬆』住房專案 SPA餐飲美饌頂級享受

為了回饋媽咪們一整年的辛勞，北投亞太飯店特別在5/4(六)、5/5(日)、5/11(六)、5/12(日)四天推出頂級享受又超值的一泊二食『貴婦Fun輕鬆』母親節專案，凡入住豪華客房平日NT$12,900元起，晚餐升等為母親節專屬主餐-『金砂青醬焗龍蝦』NT$1380元，並加贈媽咪(一人)免費體驗深層抒放按摩60分鐘，舒適SPA療程放鬆身心靈，更加送頂級面膜，讓媽咪顏氣紅潤。飯店內頂級的SPA大地溫暖色系搭配石材營造出的簡約禪風頂級尊榮感，媽咪享受背部深層舒放按摩60分鐘，可促進整體循環，快速解決全身肌肉痠痛、消除疲勞，養生也養心，享受全身然放鬆的舒適。媽咪可在客房內寬敞地溫泉浴池泡美人湯，再來享受頂級的SPA體驗，讓媽咪養顏美容，舒暢養心。主廚為了母親節特製的『金砂青醬焗龍蝦』，選用上等古巴龍蝦，較大隻的體型肉質Q彈飽滿，最特別的是主廚佐烏魚子粉帶出鹹香味，再淋上濃郁的青醬，青醬的香氣搭配龍蝦的甘甜，底下鋪上以培根香炒的義大利米麵，中西融合的驚艷烹調手法， Buffet餐檯的菜色也豪華升級，滿足媽咪們的味蕾。

母親節專屬主餐 & 感恩桌菜錦繡盤 餐飲美饌多元選

犒賞媽咪們平常下廚的辛勞，北投亞太飯店特別推出母親節多元餐飲美饌，5/4(六)、5/5(日)、5/11(六)、5/12(日)四天晚餐，推出Semi-Buffet母親節專屬主餐-『金砂青醬焗龍蝦』，每位NT$1,380元+10%。主廚選用新鮮上等古巴龍蝦，較大隻的體型肉質Q彈飽滿，過油鎖住水分，最特別的是主廚佐烏魚子粉帶出鹹香味，再淋上濃郁的青醬，青醬的香氣搭配龍蝦的甘甜，底下鋪上以培根香炒的義大利米麵，燉飯的口感十足，中西融合的驚艷烹調手法， Buffet餐檯的菜色也豪華升級，滿足媽咪們的味蕾。

5/1至5/12期間亦可預訂母親節桌菜『感恩桌菜錦繡盤』，每桌十位NT 13,800 +10%，4/28(日)前預約並支付訂金，享早鳥九折優惠，4/9以後接受預約。預訂母親節桌菜加贈珍愛好禮，甜點免費升等價值NT1,080元『珍愛馨意』母親節蛋糕一份。『感恩桌菜錦繡盤』創意經典的美饌佳餚，『紅燒雪蛤魚翅羹』用中式上湯的方式加入月眉翅，用老母雞、豬龍骨和金華火腿熬煮而成濃郁清爽的湯頭。其中最大的亮點『蒜香脆皮黑鑽雞』，需要五天前預約，主廚別出心裁選用肉質鮮嫩的烏骨雞，搭配辛香白蒜與養生黑蒜作為餡料，外皮酥脆肉質柔嫩，入口時飽滿香甜風味無可比擬，每一口都有滿滿的蒜香味，口感層次豐富風味佳。『櫻蝦臘味珍珠飯』粵式雙重經典享受。

超值優惠貴婦SPA一日遊 晚餐升等龍蝦主餐

北投亞太飯店貼心為媽咪們設計了一日遊的貴婦放鬆行程，5/4(六)、5/5(日)、5/11(六)、5/12(日)四天，SPA 深層抒放按摩60分鐘加母親節專屬晚餐超值優惠，一日遊優惠價每位NT3,600元(原價5118元)，雙人價NT$7,200元，讓媽咪們舒緩平日的辛勞，SPA一日遊需於五天前預約療程及訂位。飯店內頂級的SPA大地溫暖色系，營造出舒適的簡約禪風頂級尊榮感，媽咪享受背部深層舒放按摩60分鐘，可促進整體循環，快速解決全身肌肉痠痛、消除疲勞，養生也養心，全然身心靈的放鬆。享受完SPA之後來品嚐豐富的晚餐，Semi-Buffet母親節專屬主餐-『金砂青醬焗龍蝦』搭配Buffet餐檯的菜色豪華升級，『金砂青醬焗龍蝦』烏魚子的香氣，青醬的香氣搭配龍蝦的甘甜，中西融合的驚艷烹調手法，帶給媽咪們頂級味蕾享受。

『珍愛馨意』母親節蛋糕 真心寵愛媽咪心意

北投亞太飯店『珍愛馨意』六吋母親節蛋糕，售價NT$1080元，4/9日開始接受預約，取貨日期 5/1 至5/12。以慕斯白巧克力為主體，上層鋪以粉嫩透明感杏桃果膠，師傅手工自製的金蔥玫瑰巧克力亮麗點綴其中，高貴的玫瑰金象徵珍愛馨意之情，繽紛的春天花園。蛋糕內層運用多種水果醬堆疊出豐富層次酸甜口感，選用台灣鳳梨、韓國柚子以及草莓醬，鳳梨搭配柚子清爽新鮮口感，品嚐得出柚子的餘韻香氣，內餡再加入巧克力脆球增添酥脆感，母親節蛋糕真心寵愛媽咪心意。