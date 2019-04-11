臉書開箱台北新辦公室　蔡總統：最愛泡麵區！

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文昨(10)日親訪臉書(Facebook)在台灣的新辦公室，總統表示很高興看到年輕人為台灣連結世界的工作熱忱；台灣絕對有最好的人才，可以和世界平起平坐。從黑洞到臉書，台灣都有角色。

中央社引述總統府發言人林鶴明表示，臉書昨(10)日在正式開幕前一天，邀請蔡總統幫他們開箱台北新辦公室，並安排台灣員工和總統對談，展現願意投資台灣招募人才的決心。雖然昨下午還有中執會討論初選議題，但總統依然依照原計畫前往。

總統今(11)日上午在臉書發文表示，昨親訪臉書台北辦公室，辦公室裡的會議室，都以台灣特色命名。她在一間叫做「九份」的會議室，和幾位在臉書工作的台灣年輕人對談。他們的年紀都非常輕，有土生土長的台灣人，也有從海外特別返鄉的。總統表示，

打造一個讓台灣年輕人留鄉、返鄉，並且發揮長才的就業環境，是政府的責任，也是我的使命。

臉書台灣及香港總經理余怡慧告訴她，在台灣擴大設立辦公室後，也準備擴大徵才，未來將會有更多優質的職缺，等待台灣年輕人來挑戰。總統還說，

很高興看到年輕人為台灣連結世界的工作熱忱。 台灣絕對有最好的人才，可以和世界平起平坐，從黑洞到臉書， 台灣都有角色！

至於最讓總統興奮的地方是哪裡呢？答案是「泡麵區」。還附上影片邀請大家一探臉書總部的工作環境。