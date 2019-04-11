新北市國中英語歌曲演唱、英語話劇競賽　25所國中獲獎

（台灣英文新聞）新北市教育局昨(10)日於三和國中頒發新北市107學年度國中「英語歌曲演唱」及「英語話劇」得獎隊伍，英語歌曲有67隊伍參與，新泰國中等18所榮獲特優；英語話劇則有19隊參與，共有佳林國中等7所國中榮獲特優。
江翠國中演出「This is me」(天生我材必有用)，現場演唱搭配動作演出驚艷全場，獲得優等。班上霈綺同學說：「在這次的比賽的練習過程，讓我們能看到彼此不同的風貌，建立了班級的向心力」。導師楊翠蓮表示，從練唱、舞蹈動作設計到道具服裝製作，師生無不全力投入，為了融合表演情境，還請來美術老師指導同學製作大型的中式建築，全班更利用假日到校縫製自己的演出服裝。
明志國中改編舞台劇《貓》，學生用歌聲展現性情不同的貓及神出鬼沒的習性，獲得特優肯定。班上同學表示：｢還記得當時大家拿到譜的忐忑心情，現在我們卻無所畏懼的站在舞台上。」、「看著老師們為材料四處奔波，修改樂譜，甚至半夜都還在討論道具，更覺得這份責任的重要，即使重複練習數百次，犧牲假日也在所不惜。」
碧華國中選曲自「悲慘世界音樂劇」，凝聚班級向心力籌備榮獲特優，參賽班級導師陀濟熒說：「我們選定這組曲來參賽，是想有別於以往唱演唱的型態。」同學王一智說：「我們在唱歌時，最注意自己的神情，因為我們是扮演革命青年，為自己的信念而戰，眼神和態度要十分的堅定」。同學楊彗予說：「台上緊張的心情，到了台下之後都成了一種雀躍，因為我們已經盡了全力!」。
福和國中朱靜馨同學表示：「我是音控，雖然沒有上台，但也是這場表演的重要一員，大家都等我播放音效才能進行動作，真的非常緊張，直到比賽結束才鬆一口氣。」
教育局表示，近年來英語歌曲、話劇競賽結合英文、音樂、美術及表演藝術，透過各類英語文競賽，提供學生展演舞台，透過生活化與情境化雙語學習環境引發學習興趣。新北市也持續改善教學軟硬體，已設置80間國中英語情境教室，高、國中及國小共聘任90位外師，涵蓋全市九大分區。此外，為弭平城鄉教育資源，透過「城鄉共學外師遠距教學計畫」締結伙伴學校，應用網路遠距視訊教學、開放外師教學場域結合英語輔導團擔任教學演示、主題分享，並透過寒暑假育樂營進行跨校交流，提供學生多樣化的學習情境，提升英語學習成效。