新北市國中英語歌曲演唱、英語話劇競賽　25所國中獲獎

（台灣英文新聞）新北市教育局昨(10) 日於三和國中頒發新北市107學年度國中「英語歌曲演唱」及「 英語話劇」得獎隊伍，英語歌曲有67隊伍參與， 新泰國中等18所榮獲特優；英語話劇則有19隊參與， 共有佳林國中等7所國中榮獲特優。

江翠國中演出「This is me」(天生我材必有用)，現場演唱搭配動作演出驚艷全場， 獲得優等。班上霈綺同學說：「在這次的比賽的練習過程， 讓我們能看到彼此不同的風貌，建立了班級的向心力」。導師楊翠蓮 表示，從練唱、舞蹈動作設計到道具服裝製作，師生無不全力投入， 為了融合表演情境，還請來美術老師指導同學製作大型的中式建築， 全班更利用假日到校縫製自己的演出服裝。

明志國中改編舞台劇《貓》， 學生用歌聲展現性情不同的貓及神出鬼沒的習性，獲得特優肯定。 班上同學表示：｢還記得當時大家拿到譜的忐忑心情， 現在我們卻無所畏懼的站在舞台上。」、「 看著老師們為材料四處奔波，修改樂譜，甚至半夜都還在討論道具， 更覺得這份責任的重要，即使重複練習數百次， 犧牲假日也在所不惜。」

碧華國中選曲自「悲慘世界音樂劇」， 凝聚班級向心力籌備榮獲特優，參賽班級導師陀濟熒說：「 我們選定這組曲來參賽，是想有別於以往唱演唱的型態。」同學王一 智說：「我們在唱歌時，最注意自己的神情， 因為我們是扮演革命青年，為自己的信念而戰， 眼神和態度要十分的堅定」。同學楊彗予說：「台上緊張的心情， 到了台下之後都成了一種雀躍，因為我們已經盡了全力!」。

福和國中朱靜馨同學表示：「我是音控，雖然沒有上台， 但也是這場表演的重要一員，大家都等我播放音效才能進行動作， 真的非常緊張，直到比賽結束才鬆一口氣。」

教育局表示，近年來英語歌曲、話劇競賽結合英文、音樂、 美術及表演藝術，透過各類英語文競賽，提供學生展演舞台， 透過生活化與情境化雙語學習環境引發學習興趣。 新北市也持續改善教學軟硬體，已設置80間國中英語情境教室， 高、國中及國小共聘任90位外師，涵蓋全市九大分區。此外， 為弭平城鄉教育資源，透過「城鄉共學外師遠距教學計畫」 締結伙伴學校，應用網路遠距視訊教學、 開放外師教學場域結合英語輔導團擔任教學演示、主題分享， 並透過寒暑假育樂營進行跨校交流，提供學生多樣化的學習情境， 提升英語學習成效。